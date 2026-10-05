Líbano: Bakeries exigem prazo para trabalhadores estrangeiros

As padarias libanesas pedem ao Ministro do Trabalho Mohammad Haidar um novo prazo para regularizar seus trabalhadores estrangeiros. Como o prazo de 30 de Setembro é ultrapassado, o sector deseja prosseguir os seus esforços com o Ministério e a Segurança Geral para impedir que os controlos administrativos interrompam a produção diária de pão.

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A União dos Sindicatos de Padarias e Pastelaria do Líbano pede ao Ministro do Trabalho, Mohammad Haidar, que prorrogue o prazo para as empresas regularizarem a situação dos seus trabalhadores estrangeiros. O pedido é apresentado alguns dias após o termo do prazo de regularização previsto pelas autoridades em 30 de Setembro de 2026. O sector pretende prosseguir os debates com o Ministério do Trabalho e a Segurança Geral, a fim de evitar perturbações das actividades dos estabelecimentos através de procedimentos administrativos.

Pedido após o termo do prazo de 30 de Setembro

Num comunicado de imprensa emitido na segunda-feira 5 de Outubro, a União apresentou a prorrogação do prazo para a regularização dos trabalhadores estrangeiros como uma das principais questões discutidas com Mohammad Haidar numa reunião realizada na semana anterior.

Os representantes da padaria congratularam-se com a abertura do Ministro e com a sua disponibilidade para manter o diálogo com os profissionais. Acima de tudo, solicitaram um novo período de tempo aos estabelecimentos que não completaram os seus procedimentos para alinhar os seus trabalhadores estrangeiros.

Este pedido vem dentro de um prazo específico. Em 29 de Junho, o Ministro do Trabalho tomou a decisão n.° 159, que prorroga até 30 de Setembro de 2026 a aplicação do sistema de regularização das pessoas em violação das regras que regem o trabalho dos estrangeiros. Ao mesmo tempo, a Agência Geral de Segurança tinha pedido a indivíduos, empresas e instituições que empregam estrangeiros ilegais para arquivar seus arquivos no Ministério do Trabalho, o mais tardar nessa data.

O regime dizia respeito aos trabalhadores árabes e estrangeiros que entraram legalmente no Líbano para trabalhar, mas que se tornaram posteriormente em violação das regras relativas à residência ou ao emprego. Isto poderia incluir uma transferência de garantes, uma mudança de estatuto ou uma mudança de categoria profissional.

A rota administrativa não parou no Ministério do Trabalho. Os empregadores tiveram de declarar primeiro os trabalhadores em causa e solicitar a regularização e as autorizações de trabalho. Um procedimento com os centros regionais da segurança geral deveria então obter uma autorização de residência correspondente à natureza real do emprego.

Por que as padarias estão pedindo uma nova extensão

A União considera que as instituições necessitam de mais tempo para concluir estes procedimentos de forma legal e ordenada. No seu comunicado de 5 de Outubro, a Comissão declarou que Mohammad Haidar tinha manifestado a sua compreensão do pedido e tinha-se comprometido a examinar os motivos de uma prorrogação.

No entanto, não se trata, nesta fase, de um anúncio oficial de extensão. O prazo de 30 de setembro expirou e a declaração da União diz respeito a um pedido dirigido ao Ministro. A União espera agora que isso conduza a uma nova decisão das autoridades competentes.

Esta distinção é importante para os empregadores. Em Junho, quando a prorrogação anterior tinha sido decidida, o Ministério tinha convidado as pessoas em causa a cumprirem as suas formalidades antes do prazo fixado, a fim de evitar acções judiciais após o termo do prazo concedido.

A Segurança Geral também advertiu que, após o fim do período de regularização, o acompanhamento seria realizado em cooperação com o Ministério do Trabalho em todo o Líbano. As medidas anunciadas destinavam-se a cobrir tanto os empregadores em violação como os trabalhadores em causa.

Por conseguinte, o pedido das padarias surge após o termo deste prazo e visa reabrir uma janela administrativa que permita aos estabelecimentos continuarem a adaptar o seu trabalho.

Regularização dos trabalhadores estrangeiros: um caso antigo nas padarias

O tema tem sido uma parte importante das discussões entre representantes da indústria e do Estado desde o início de 2026. Em Janeiro, a União já tinha colocado autorizações de trabalho e autorizações de residência no centro das suas discussões com as autoridades.

A questão tornou-se então mais importante com medidas para regular o trabalho estrangeiro, incluindo trabalhadores sírios empregados em padarias. No final de Julho, a União apoiou publicamente o princípio da legalização das situações através da obtenção de autorizações de trabalho e da regularização das autorizações de residência.

No entanto, considerou que o tempo atribuído às instituições era insuficiente para processar todos os arquivos. O seu argumento baseou-se, nomeadamente, na complexidade das formalidades e nas características específicas do sector. Assim, as padarias solicitam que a aplicação das regras tenha em conta as restrições operacionais das empresas, sem abandonar o princípio da regularização.

Esta posição clarifica o pedido apresentado em 5 de Outubro. A União não apela ao abandono das obrigações aplicáveis aos trabalhadores estrangeiros. Pelo contrário, afirma que quer manter os estabelecimentos dentro do quadro jurídico, mas deseja ter mais tempo para finalizar os procedimentos.

Um diálogo com o Ministério e a Segurança Geral

Para além da questão do calendário, a União deseja prosseguir os debates sobre uma série de pontos que ainda considera que poderão ser reconsiderados. Solicita que estes trabalhos sejam realizados em coordenação entre o Ministério do Trabalho e a Direcção-Geral da Segurança Geral.

Esta coordenação está directamente ligada ao próprio procedimento. A regularização combina duas dimensões: a autorização para o trabalho, que é do Ministério do Trabalho, e a situação de permanência, que é tratada com a Segurança Geral. Para uma empresa, o pleno cumprimento de um trabalhador estrangeiro implica, portanto, que estes procedimentos administrativos possam ser seguidos.

A União salienta igualmente a « especificidade » das padarias e as condições de trabalho específicas do sector. Não especifica no seu comunicado de segunda-feira nenhuma nova série de medidas técnicas. A sua reivindicação imediata continua a ser a prorrogação do período de regularização e a continuação das discussões com as administrações em causa.

As relações entre o sector e as autoridades já tinham visto várias rondas de negociações este ano. Em Janeiro, os representantes da padaria referiram-se ao progresso na questão da autorização de trabalho após discussões com o departamento. Em julho, eles haviam novamente solicitado mais tempo para estabelecer trabalhadores estrangeiros.

A questão imediata é agora a resposta de Mohammad Haidar. A União agradece ao Ministro a sua atitude na reunião da semana passada e aguarda com expectativa uma decisão favorável ao seu pedido.

Nenhum novo prazo ainda anunciado

Nesta fase, nenhuma nova data é mencionada no Comunicado da UE. O último prazo formal foi 30 de setembro de 2026. Por conseguinte, uma eventual prorrogação exigiria novas medidas das autoridades.

Para as padarias, a questão vai além da gestão administrativa de arquivos individuais. A União associa a regularização à continuidade das operações dos estabelecimentos e procura evitar a perturbação dos controlos ou das dificuldades documentais num sector responsável pela produção diária de pão e outros produtos de padaria.

Também afirma que qualquer solução deve salvaguardar os direitos do Estado, das empresas e dos trabalhadores. Esta linha tem por objectivo conciliar a aplicação das regras laborais estrangeiras com as restrições de um sector que desde há vários meses exige um tratamento administrativo conforme às suas condições de funcionamento.

O próximo passo agora depende do Ministério do Trabalho e da Coordenação com a Segurança Geral. O ponto concreto esperado pelos profissionais é a decisão de reabrir ou não o prazo que expirou em 30 de setembro, bem como a duração de um possível novo período de regularização.

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