Joseph Aoun adverte contra discursos que anunciam uma nova crise monetária no Líbano. Apesar da aparente estabilidade da libra, persistem as fragilidades bancárias, fiscais e financeiras. Entre o aumento das obrigações, as negociações com o FMI e os riscos regionais, o país pode evitar uma repetição de 2019?

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Joseph Aoun denuncia os anúncios de um retorno a 2019

O Presidente Joseph Aoun optou por responder publicamente aos discursos anunciando um novo aumento do dólar e uma repetição da crise de 2019. Em 7 de outubro de 2026, ele advertiu contra tentativas de politizar a situação econômica, enquanto o governo de Nawaf Salam enfrentou vários desafios. A sua intervenção não garante que a taxa de câmbio permaneça estável. Primeiro, visa uma mecânica bem conhecida no Líbano: as expectativas de depreciação podem mudar de comportamento mesmo antes de ocorrer um choque monetário. As famílias procuram proteger as suas economias, os comerciantes ajustam os seus preços e os detentores de liquidez favorecem as moedas. A circulação de previsões alarmistas torna-se em si um fator de tensão, mesmo quando seus fundamentos permanecem incertos.

O Chefe de Estado denunciou a declaração de um próximo aumento do dólar e um retorno a crises semelhantes em 2019. Ele os ligou aos esforços de recuperação econômica que as autoridades dizem que querem realizar. No entanto, o alcance desta posição deve ser definido com precisão. As informações publicadas em 8 de Outubro reportam o aviso presidencial, mas não fornecem os nomes dos autores destas previsões ou uma demonstração de que uma campanha coordenada estaria em funcionamento. A existência de instrumentalização política não pode, portanto, ser deduzida apenas do discurso presidencial. Para avaliar a força da libra, os recursos cambiais, as necessidades de financiamento, os riscos orçamentais e a capacidade das instituições para absorver choques devem ser analisados separadamente.

A estabilidade dos preços não é suficiente para estabelecer a saúde da economia

Uma moeda pode experimentar um período de aparente estabilidade numa economia que permanece profundamente enfraquecida. A taxa de câmbio reflecte as transacções reais e as condições de liquidez do momento. Por si só não mede a solvência do Estado, a capacidade dos bancos de devolver depósitos ou a evolução do poder de compra. No Líbano, estas distinções são decisivas. Desde o não pagamento em 2020 e o colapso do sistema bancário, a crise mudou a forma como as famílias mantêm e utilizam os seus rendimentos. Uma parte significativa das transações são feitas em dólares ou dependentes de preços indexados a essa moeda. Em tal economia, a estabilidade de preços pode reduzir uma fonte de incerteza sem resolver perdas acumuladas.

Para avaliar o risco de nova turbulência, vários indicadores devem ser analisados em conjunto: os ativos em moeda estrangeira efetivamente mobilizados pelo Banco do Líbano, o fluxo de dólares entrando no país, a criação de moeda local, as necessidades do Tesouro e a confiança nas instituições financeiras. Os jornais examinados não oferecem um conjunto completo e comparável desses dados até 8 de outubro. Por conseguinte, não permitem o cálculo de uma probabilidade numérica de desvalorização ou a fixação de um limiar preciso para além do qual uma crise seria inevitável. Este limite documental não anula o interesse do alerta presidencial. Simplesmente proíbe transformar uma declaração política num diagnóstico monetário definitivo.

O orçamento do Estado, o primeiro teste de estabilidade duradoura

A ligação entre as finanças públicas e o dinheiro continua a ser central. Quando as receitas públicas não cobrem os seus compromissos, o financiamento do défice pode tornar-se uma fonte de pressão. Depende então das modalidades escolhidas: aumento das receitas, redução das despesas, acumulação de atrasos ou utilização de mecanismos monetários. Estas soluções não têm os mesmos efeitos. Uma despesa diferida pode preservar temporariamente o fluxo de caixa do tesouro, mas desloca o fardo para fornecedores, organismos públicos ou famílias. Por outro lado, o financiamento monetário excessivo pode alimentar a procura cambial e enfraquecer a taxa de câmbio. Temos, pois, de olhar para a qualidade do saldo orçamental, e não apenas para a sua exposição.

O registro elétrico fornece um exemplo concreto dessas interdependências. A informação publicada em 8 de outubro refere-se a aproximadamente 300 milhões de dólares em atraso devido à eletricidade do Líbano por administrações públicas e instituições. Sua liquidação melhoraria o fluxo de caixa da instituição, mas moveria uma obrigação aos orçamentos devedores. Sem desagregação por instituição, maturidade e natureza da dívida, é impossível avaliar a taxa de pagamento realista. O debate sobre a redução de certos encargos fixos para os assinantes levanta uma questão semelhante: o alívio dos consumidores pode ser justificado, mas a correspondente perda de receitas deve ser financiada. A reforma que apenas trata de um lado da conta pode criar tensão noutras áreas das finanças públicas.

O aumento das obrigações libanesas: um sinal de mercado ambíguo

Um dos fatos financeiros mais comentados nas publicações de 8 de outubro diz respeito às obrigações internacionais do Estado libanês. O seu preço de mercado secundário teria sido próximo de 31 cêntimos por um dólar de valor nominal, que é o nível mais elevado em vários anos. Tal aumento indica que alguns investidores estão dispostos a pagar mais pelos títulos ainda associados ao incumprimento de 2020. Pode reflectir a esperança de uma reestruturação mais favorável ao credor, de uma reforma das expectativas ou de aquisições de fundos especializados em dívida em dificuldade. Mas não constitui um reembolso efectivo nem uma prova de que o Estado tem a moeda necessária para honrar as suas antigas obrigações.

O mecanismo merece ser distinguido de uma melhoria imediata das finanças públicas. Quando uma obrigação já emitida muda de propriedade, o dinheiro pago vai para o vendedor da segurança, não para o Tesouro Libanês. Por conseguinte, o Estado não recebe automaticamente novos recursos unicamente devido ao aumento dos preços. Além disso, um preço mais elevado pode alterar as expectativas dos detentores de dívida à medida que as negociações se aproximam. Alguns estarão menos dispostos a aceitar uma redução substancial das suas reivindicações se acharem que a futura recuperação será melhor. O aumento dos laços pode, assim, levar a um otimismo renovado ao mesmo tempo que complica discussões sobre a partilha de perdas. Para o risco monetário, é um índice de sentimento de mercado, não um substituto para a análise de reservas e fluxos cambiais.

Nó de banco evita confusão calma e recuperação

A estabilidade da libra não regula o destino de depósitos fixos ou de perdas no sistema financeiro. A crise bancária quebrou o vínculo de confiança entre grande parte dos depositantes e as instituições que mantiveram suas economias. Até que as regras para o reconhecimento e a atribuição de perdas sejam clarificadas, o funcionamento normal do crédito permanece dificultado. As empresas precisam de financiamento previsível para investir, importar equipamentos e expandir suas operações. As famílias devem poder distinguir o dinheiro efectivamente disponível dos créditos bancários cujas condições de recuperação permanecem incertas. Sem uma solução credível, a estabilização monetária pode coexistir com uma economia privada de parte dos seus mecanismos financeiros.

O Governador do Banco do Líbano, Karim Suaid, intervém num ambiente em que a reforma bancária e a reestruturação da dívida estão estreitamente ligadas. Os debates parlamentares de 8 de Outubro incluem a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Também levantam questões de regulação financeira. Este trabalho diz respeito à credibilidade do sistema e sua relação com parceiros internacionais, mas não substitui uma decisão sobre perdas acumuladas. A legislação de conformidade pode melhorar o acompanhamento das operações. Por si só não cria os activos necessários para reembolsar os depositantes. A distinção entre consolidação regulamentar e resolução financeira é essencial para compreender por que razão a estabilidade cambial permanece vulnerável a uma crise de confiança.

O Fundo Monetário Internacional e as condições para um acordo credível

As discussões com o Fundo Monetário Internacional são outro aspecto da questão. Uma missão ao Líbano de 15 a 18 de setembro de 2026 é mencionada nas informações económicas examinadas. Os debates centram-se na continuação das reformas e nas perspectivas de retoma das negociações. Nenhum acordo financeiro final pode ser deduzido desta sequência única. A presença de uma missão e a possibilidade de novas reuniões sinalizam atividade diplomática e técnica. Não garantem qualquer desembolso ou adopção dos textos necessários. Para os mercados, a diferença é fundamental: um anúncio de negociações pode melhorar as expectativas, mas apenas os compromissos que foram implementados farão mudanças duradouras nos recursos e obrigações do Estado.

A questão de um acordo não se limita ao montante de qualquer financiamento. Diz igualmente respeito à coerência do programa escolhido: tratamento da dívida, reforma bancária, finanças públicas, governação e protecção dos grupos mais expostos. Uma reforma mal distribuída poderia aumentar as tensões sociais e enfraquecer a sua própria implementação. Por outro lado, um programa credível poderia reduzir a incerteza sobre as regras futuras, facilitar algum financiamento e melhorar a confiança. No entanto, as informações disponíveis não especificam um calendário de desembolso ou um acordo final sobre a distribuição de perdas. Seria, pois, prematuro apresentar as discussões como garantia da estabilidade monetária. Antes, são uma das condições possíveis para uma estabilização mais forte.

Canais através dos quais uma crise pode reaparecer

Uma nova crise monetária poderia resultar de vários mecanismos distintos. O primeiro seria um choque para o fornecimento de divisas, por exemplo, se uma situação de segurança agravada reduzisse as receitas das viagens, do turismo ou da actividade económica. O segundo seria um aumento acentuado da demanda por dólares, causado pelo medo da depreciação. O terceiro seria uma deterioração das finanças públicas se as obrigações de pagamento aumentassem mais rapidamente do que as receitas reembolsáveis. Finalmente, uma crise de confiança bancária ou institucional poderia incentivar a conversão preventiva de ativos em moedas estrangeiras. Estes mecanismos podem reforçar-se mutuamente, mas a sua presença não significa que já esteja em curso um colapso.

O contexto regional dá especial atenção a estes riscos. As publicações de 8 de Outubro descrevem as tensões contínuas no Sul do Líbano e as negociações incertas com Israel. Uma deterioração da segurança poderia afectar as empresas, a circulação de pessoas e as despesas públicas com a reconstrução. No entanto, as informações não permitem quantificar o impacto monetário de tal cenário. Há que evitar dois excessos simétricos: anunciar uma nova catástrofe com base em pressupostos políticos ou apresentar a estabilidade actual como protecção absoluta. Uma análise útil deve identificar os canais de transmissão e seguir indicadores que possam mostrar que um risco está ocorrendo.

O que as autoridades devem demonstrar para além das declarações

A resposta à preocupação monetária não pode basear-se apenas em rumores. Para serem sustentáveis, as autoridades devem fornecer informações regulares, comparáveis e suficientemente pormenorizadas sobre as finanças públicas e as condições monetárias. A publicação de indicadores sobre receitas, despesas, atrasos, activos transferíveis e operações do banco central permitiria distinguir as tensões reais de créditos infundados. Esta transparência é tanto mais importante quanto as famílias já sofreram uma enorme perda de confiança nas instituições financeiras. Uma palavra tranquilizadora pode acalmar temporariamente as expectativas. Não substitui dados para verificar sua força.

As autoridades devem também clarificar a sequência das reformas. O tratamento das reivindicações de electricidade do Líbano, as discussões com credores internacionais e a reforma bancária não são três questões independentes. Juntos, determinam a capacidade da economia de funcionar sem acumular novas obrigações que são difíceis de financiar. A partir de 8 de outubro de 2026, os jornais descreveram uma estabilidade defendida pelo presidente Joseph Aoun, um aumento do preço dos títulos internacionais e negociações financeiras ainda em aberto. Estes elementos não são suficientes para anunciar uma repetição de 2019 nem para excluir uma nova crise. A diferença dependerá das decisões implementadas, do seu financiamento e da capacidade das instituições de tornar os seus resultados verificáveis.

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