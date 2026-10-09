Líbano: $31 bilhões em falta desde 2020, onde estamos?

Líbano: 31 mil milhões de Euro-obrigações em incumprimento desde 2020, onde estamos? Em 9 de março de 2020, o Líbano não paga US$ 1,2 bilhão. Chega..

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Líbano: 31 mil milhões de Euro-obrigações em incumprimento desde 2020, onde estamos?

Em 9 de março de 2020, o Líbano não está pagando US $ 1,2 bilhão. Mais de seis anos depois, a dívida externa ainda não foi reestruturada.

Dívida pública de aproximadamente US$ 90 bilhões em 2020, ou 170% do PIB

Euro-obrigações: cerca de 31 mil milhões em capital, 42 mil milhões em juros não pagos

Mercado: Índice BLOM + 26% desde janeiro, 30 pontos a partir de outubro

FMI: missão de 15 a 18 de setembro de 2026, nenhum programa concluído

A ligação com os seus depósitos: os bancos e o Banco do Líbano possuem alguns destes títulos

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