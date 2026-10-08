Gilgamesh e os Cedars do Líbano Há quase 4000 anos, o épico de Gilgamesh contou a lenda de uma floresta de cedros sagrados….

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Gilgamesh e os Cedars do Líbano

Há quase 4000 anos, o épico de Gilgamesh contou a lenda de uma floresta de cedros sagrados.

Esta floresta, reservada aos deuses, é descrita como um lugar denso, perfumado onde as aves e cigarras ressoam.

Seu zelador, o terrível Humbaba, estava observando ao comando do deus Enlil, inspirando medo e respeito.

Para trazer de volta uma madeira digna dos deuses, o Rei Gilgamesh e seu companheiro Enkidu enfrentam o gigante e o derrubam.

Em seguida, cortaram um imenso cedro, cuja coroa, de acordo com o texto, quase tocou o céu.

Vários pesquisadores apontam esta floresta mítica para as montanhas altas do Levante, incluindo o Líbano.

Ainda hoje, a Floresta dos Cedars de Deus, perto do Vale de Qadisha e classificada pela UNESCO, lembra-se dela.

Bcharre, Norte do Líbano

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