Em 12 de novembro de 2026, o Parlamento libanês adotou uma alteração ao artigo 19.o da Lei 139/2019 sobre construção ilegal. O texto especifica disputas que impedem a regularização. Não altera o período das infracções em causa e não se aplica automaticamente. O dossier parlamentar permite compreender a correcção votada, mas a publicação do texto final no Jornal Oficial continua a ser controlada antes de se declarar a sua entrada em vigor ou de imediato os direitos móveis.

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Em 12 de novembro de 2026, o Parlamento libanês aprovou uma alteração para regulamentar a construção ilegal. A votação é sobre o artigo 19 da Lei 139/2019 e sobre disputas que impedem a regularização. Todavia, não basta estabelecer a data de entrada em vigor da alteração: o texto examinado em comissão torna o seu pedido subordinado à sua publicação no Jornal Oficial.

Construção ilegal: uma barreira jurídica específica

A proposta de Elias Bou Saab visa uma dificuldade específica. Na sua exposição de motivos, descreveu uma leitura demasiado ampla do antigo artigo 19o: a existência de uma acção judicial poderia bloquear a regularização, independentemente do objecto do litígio.

A redacção aprovada pelas comissões mistas em 9 de Novembro reforça esta exclusão em relação às infracções aos direitos de propriedade privada ou pública. O presente regulamento é aplicável aos processos iniciados antes da entrada em vigor do texto e às decisões judiciais definitivas anteriores que estabelecem essa infracção. As outras disposições do artigo permanecem inalteradas.

O objectivo declarado é, por conseguinte, distinguir os litígios de terrenos relevantes de outros procedimentos. Não se trata de prometer regularização a qualquer proprietário que tenha uma disputa. A admissibilidade de um processo depende sempre do quadro jurídico aplicável e da sua situação específica.

Um voto adquirido, um pedido de controlo

O processo parlamentar segue dois passos. As comissões mistas aprovaram a proposta em 9 de novembro, após corrigir um erro no número de lei. A acta da reunião plenária de 12 de Novembro incluiu a alteração entre os textos aprovados. Por conseguinte, apresentar esta votação ainda por apresentar seria incorrecto.

O relatório da Comissão identifica claramente a Lei 139/2019. Alguns documentos, no entanto, incluem 319/2019, correspondendo ao erro relatado no mesmo relatório.

A lei dizia respeito às infracções à construção cometidas entre 13 de setembro de 1971 e 31 de dezembro de 2018. A mudança apresentada não altera esse período: não cria, por si só, uma regularização geral de construções posteriores.

Em 18 de novembro de 2026, não pudemos verificar a publicação do texto final no Jornal Oficial. Este limite não significa que não tenha sido publicado. No entanto, proíbe o anúncio de uma certa entrada em vigor ou a apresentação da alteração como direito imediatamente mobilizável. O texto publicado e a sua data continuam a ser os elementos decisivos a acompanhar antes de qualquer abordagem baseada nesta reforma.

Edifícios residenciais, fotografia de arquivo publicada em abril de 2018. Data de filmagem não estabelecida. Ilustração geral: nenhum edifício apresentado é identificado como irregular ou sujeito a litígio. © François el Bacha / Libnanews. Todos os direitos reservados.

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