O Conselho Nacional de Salários Egípcio aprovou a mudança para 8.500 livros por mês no setor privado em 1 de janeiro. O mínimo horário de 34 libras líquidas aplica-se a certos contratos. O aumento do limiar jurídico não é suficiente para determinar a evolução do poder de compra ou o montante efectivamente pago.

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No Egito, o Conselho Nacional de Salários aprovou em 15 de novembro um mínimo de 8.500 libras egípcias por mês para funcionários privados de 1 de janeiro de 2027. O aumento é de 1.500 libras acima do limiar de 7.000. Só ela não diz quanto um empregado receberá por sua conta ou o que seu salário lhe permitirá comprar.

Três montantes que cumprem três regras

O piso mensal aumenta em cerca de 21,4% em termos nominais. O Conselho aprovou igualmente um mínimo de 34 libras líquidas por hora para o trabalho temporário por natureza ou a tempo parcial. A precisão « rede » refere-se a esta taxa horária. O Release de Notícias do Governo não apresenta os 8.500 livros mensais como garantia líquida após deduções.

O aumento anual periódico é um terceiro cálculo: o Conselho fixa um mínimo de 3% do salário tomado em consideração para a segurança social e pelo menos 350 libras. O comunicado de imprensa associa esta medida ao exercício contabilístico de 2027 de cada instituição. Este não é nem um novo mínimo horário nem um suplemento de soma fixa a ser adicionado ex officio a toda a folha de pagamento de janeiro.

As regras do sector público são distintas. O decreto de julho de 2026 prevê pisos de acordo com o grau nos serviços estatais e organismos públicos em causa. O montante anunciado para o privado não substitui esta escala.

Para medir o ganho real, será necessário comparar os períodos certos

Os preços no consumidor aumentaram 12,7% em 12 meses nas áreas urbanas em outubro de 2026, de acordo com os dados do instituto estatístico utilizado pelo banco central. Mais de um mês, aumentaram 0,7%. Por conseguinte, o abrandamento da inflação não constitui uma descida do nível dos preços.

Seria enganoso subtrair a taxa de Outubro do mínimo de Janeiro para anunciar um aumento do poder de compra. Os períodos não coincidem, e o gasto doméstico nem sempre segue a cesta urbana média. Os preços terão de ser medidos ao longo do mesmo período que o salário efectivamente pago, após deduções. Da mesma forma, os 26,5 milhões de pessoas que trabalham no setor privado em 2025 citados pelo governo não constituem um número mínimo ou automático de empregados.

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