O Conselho de Administração da Nvidia restabeleceu Jensen Huang na segunda-feira, 23 de novembro. O co-fundador retoma imediatamente as suas funções de presidente e gerente geral do fabricante de pulgas, bem como a sua sede como administrador. A investigação interna antes da sua partida continua.
O conselho de Nvidia volta atrás em sua decisão
O conselho votou por unanimidade após várias trocas com Jensen Huang. Harvey C. Jones, que continua a ser presidente do conselho, afirmou que os diretores confiaram nele para liderar o grupo. Colette Kress deixou o ramo de atuação, mas permaneceu como diretora financeira, cargo que continuou a ocupar durante o período de atuação.
A votação marca uma mudança de posição em menos de uma semana. Em 17 de novembro, na abertura da conferência de apresentação de resultados trimestrais, Harvey Jones indicou que o Conselho não pretendia restabelecer Huang como Diretor Geral. Nvidia então confiou uma empresa de recrutamento com a busca de um sucessor. A partida de Huang foi anunciada publicamente em 12 de novembro. De acordo com o documento arquivado com o regulador de bolsa de valores dos EUA, o conselho havia aceitado sua renúncia no dia anterior, com efeito imediato.
Duas investigações separadas da decisão de restabelecer a Huang
Nvidia afirma que o conselho recebeu conselhos de altos funcionários americanos. Os administradores dizem que, tendo em conta estas trocas, o regresso de Huang não representa um risco para a segurança nacional. O seu comunicado não nomeia os funcionários consultados. Esta avaliação diz respeito à sua reintegração; não estabelece o que aconteceu antes da sua partida.
Em 8 de Novembro, o Conselho anunciou uma investigação independente na sequência de notícias da imprensa de que Huang era alvo de uma operação de informação estrangeira. Um conselho de administração independente e seus advogados vão continuar esta revisão para o seu fim, diz Nvidia. O Huang está empenhado em cooperar. O grupo não publica conclusões que estabeleçam uma operação de espionagem ou uma fuga de informação.
O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, emitiu uma injunção em 19 de novembro para produzir informações à Nvidia. Os seus serviços procuram determinar se as fichas avançadas ou informações confidenciais foram transferidas para a China e se a empresa enganou o público ou os investidores. Este pedido de documentos não é uma acusação criminal nem uma declaração de infracção. A decisão do Conselho Nvidia não encerra este processo.
Nvidia abre um cargo de Oficial de Compliance
O grupo anunciou nesta segunda-feira que estava recrutando um Oficial de Compliance para todas as suas atividades, que se apresentará ao Comitê de Nomeações e Governança. É uma nova função, distinta do Comitê Permanente de Segurança Nacional e Controle de Exportação anunciado em 17 de novembro. Este organismo supervisiona os riscos do comércio internacional; A comissão responsável pela investigação de Huang é responsável pela análise dos factos que levaram à sua abertura.
Nvidia diz que continuará a cooperar com as autoridades. A empresa não anunciou uma data para as conclusões da investigação independente ou nomeação para a nova posição de Oficial de Conformidade.
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