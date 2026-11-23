O conselho de administração de Nvidia votou unanimemente pelo retorno imediato de Jensen Huang à administração e entre os diretores. Colette Kress mantém a gestão financeira e Harvey Jones continua a presidir o conselho. No entanto, a empresa não encerra o seu inquérito independente. A justiça californiana pediu documentos para verificar o que Nvidia sabia e o que tinha dito aos investidores.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Conselho de Administração da Nvidia restabeleceu Jensen Huang na segunda-feira, 23 de novembro. O co-fundador retoma imediatamente as suas funções de presidente e gerente geral do fabricante de pulgas, bem como a sua sede como administrador. A investigação interna antes da sua partida continua.

O conselho de Nvidia volta atrás em sua decisão

O conselho votou por unanimidade após várias trocas com Jensen Huang. Harvey C. Jones, que continua a ser presidente do conselho, afirmou que os diretores confiaram nele para liderar o grupo. Colette Kress deixou o ramo de atuação, mas permaneceu como diretora financeira, cargo que continuou a ocupar durante o período de atuação.

A votação marca uma mudança de posição em menos de uma semana. Em 17 de novembro, na abertura da conferência de apresentação de resultados trimestrais, Harvey Jones indicou que o Conselho não pretendia restabelecer Huang como Diretor Geral. Nvidia então confiou uma empresa de recrutamento com a busca de um sucessor. A partida de Huang foi anunciada publicamente em 12 de novembro. De acordo com o documento arquivado com o regulador de bolsa de valores dos EUA, o conselho havia aceitado sua renúncia no dia anterior, com efeito imediato.

Duas investigações separadas da decisão de restabelecer a Huang

Nvidia afirma que o conselho recebeu conselhos de altos funcionários americanos. Os administradores dizem que, tendo em conta estas trocas, o regresso de Huang não representa um risco para a segurança nacional. O seu comunicado não nomeia os funcionários consultados. Esta avaliação diz respeito à sua reintegração; não estabelece o que aconteceu antes da sua partida.

Em 8 de Novembro, o Conselho anunciou uma investigação independente na sequência de notícias da imprensa de que Huang era alvo de uma operação de informação estrangeira. Um conselho de administração independente e seus advogados vão continuar esta revisão para o seu fim, diz Nvidia. O Huang está empenhado em cooperar. O grupo não publica conclusões que estabeleçam uma operação de espionagem ou uma fuga de informação.

O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, emitiu uma injunção em 19 de novembro para produzir informações à Nvidia. Os seus serviços procuram determinar se as fichas avançadas ou informações confidenciais foram transferidas para a China e se a empresa enganou o público ou os investidores. Este pedido de documentos não é uma acusação criminal nem uma declaração de infracção. A decisão do Conselho Nvidia não encerra este processo.

Nvidia abre um cargo de Oficial de Compliance

O grupo anunciou nesta segunda-feira que estava recrutando um Oficial de Compliance para todas as suas atividades, que se apresentará ao Comitê de Nomeações e Governança. É uma nova função, distinta do Comitê Permanente de Segurança Nacional e Controle de Exportação anunciado em 17 de novembro. Este organismo supervisiona os riscos do comércio internacional; A comissão responsável pela investigação de Huang é responsável pela análise dos factos que levaram à sua abertura.

Nvidia diz que continuará a cooperar com as autoridades. A empresa não anunciou uma data para as conclusões da investigação independente ou nomeação para a nova posição de Oficial de Conformidade.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews