Após 16.342 toneladas de azeite medidas em 2025, prensas jordanianas prevêem uma recuperação. Em outubro, o sindicato atingiu 30.000 toneladas e uma lata de 16 quilos entre 90 e 110 dinares. Esta gama não vale os preços nacionais. O festival abre em 26 de novembro em Amã.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na Jordânia, a indústria do azeite antecipa uma recuperação após uma pequena colheita em 2025. A união dos proprietários e produtores da imprensa estimou a nova produção em cerca de 30.000 toneladas na sua apresentação em 14 de Outubro. Estas são previsões do início da campanha, não o resultado do censo de prensas. O evento nacional de marketing abre em 26 de novembro em Amã.

Previsão de preços, não uma média de compras

A união tinha anunciado um intervalo indicativo de 90 a 110 dinares jordanianos para a lata de 16 quilogramas. Isso representa cerca de 5,63 a 6,88 dinares por quilograma, antes de qualquer desvio relacionado à categoria ou circuito de vendas. O alcance é de outubro. Não é nem uma tarifa obrigatória nem uma média representativa dos preços de Novembro.

O peso importa para comparar duas ofertas. Um recipiente comercializado por quilograma não pode ser comparado directamente com um frasco rotulado em litros. Também é necessário olhar para a categoria de óleo e distinguir o pagamento local de uma oferta faseada. Os preços apresentados por um único ator não nos permitem saber quanto as famílias no país pagam em média.

O Ministério da Agricultura, a Federação dos Agricultores e a União de Imprensa celebraram um acordo de comercialização separado. Permite que departamentos e agências governamentais participantes ofereçam latas de 8 ou 16 quilogramas aos seus empregados e suas famílias, em dinheiro ou com pagamento espalhado por oito meses. Este circuito não estabelece o preço de venda a retalho nacional.

Prensas produzidas 16.342 toneladas em 2025

O Serviço de Estatística da Jordânia mediu 16.342 toneladas de petróleo na temporada de 2025, em comparação com 35,828 na temporada anterior. O resultado também foi inferior à média de 24,923 toneladas para os anos de 2012 a 2024. As previsões sindicais de 30 000 toneladas para 2026-2027 indicariam uma recuperação, se confirmada, mas não retornariam ao nível da estação que precedeu 2025. Comparando uma previsão com um balanço ilumina a escala de mudança, e não o seu resultado final.

O Centro Nacional de Investigação Agrícola anuncia que o 26o festival de azeitonas e a exposição de produtos rurais terão início no dia 26 de Novembro no Centro de Exposições do Centro Comercial Mecca. Prevê dez dias e indica que o acesso aos expositores está sujeito às exigências sanitárias e aos controlos da qualidade do óleo. É um ponto de venda para os produtores, não um observatório de preços para todo o país.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews