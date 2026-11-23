Na Jordânia, a indústria do azeite antecipa uma recuperação após uma pequena colheita em 2025. A união dos proprietários e produtores da imprensa estimou a nova produção em cerca de 30.000 toneladas na sua apresentação em 14 de Outubro. Estas são previsões do início da campanha, não o resultado do censo de prensas. O evento nacional de marketing abre em 26 de novembro em Amã.
Previsão de preços, não uma média de compras
A união tinha anunciado um intervalo indicativo de 90 a 110 dinares jordanianos para a lata de 16 quilogramas. Isso representa cerca de 5,63 a 6,88 dinares por quilograma, antes de qualquer desvio relacionado à categoria ou circuito de vendas. O alcance é de outubro. Não é nem uma tarifa obrigatória nem uma média representativa dos preços de Novembro.
O peso importa para comparar duas ofertas. Um recipiente comercializado por quilograma não pode ser comparado directamente com um frasco rotulado em litros. Também é necessário olhar para a categoria de óleo e distinguir o pagamento local de uma oferta faseada. Os preços apresentados por um único ator não nos permitem saber quanto as famílias no país pagam em média.
O Ministério da Agricultura, a Federação dos Agricultores e a União de Imprensa celebraram um acordo de comercialização separado. Permite que departamentos e agências governamentais participantes ofereçam latas de 8 ou 16 quilogramas aos seus empregados e suas famílias, em dinheiro ou com pagamento espalhado por oito meses. Este circuito não estabelece o preço de venda a retalho nacional.
Prensas produzidas 16.342 toneladas em 2025
O Serviço de Estatística da Jordânia mediu 16.342 toneladas de petróleo na temporada de 2025, em comparação com 35,828 na temporada anterior. O resultado também foi inferior à média de 24,923 toneladas para os anos de 2012 a 2024. As previsões sindicais de 30 000 toneladas para 2026-2027 indicariam uma recuperação, se confirmada, mas não retornariam ao nível da estação que precedeu 2025. Comparando uma previsão com um balanço ilumina a escala de mudança, e não o seu resultado final.
O Centro Nacional de Investigação Agrícola anuncia que o 26o festival de azeitonas e a exposição de produtos rurais terão início no dia 26 de Novembro no Centro de Exposições do Centro Comercial Mecca. Prevê dez dias e indica que o acesso aos expositores está sujeito às exigências sanitárias e aos controlos da qualidade do óleo. É um ponto de venda para os produtores, não um observatório de preços para todo o país.
Comentários