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Líbano 2026: os 5 números que dizem o estado da economia

Descrição:

Cinco dígitos para entender o estado da economia libanesa em 2026.

PIB: -6,4 % (previsão do Banco Mundial)

Inflação: 15,7% por ano em Julho

Déficit comercial: US$ 8,65 bilhões no primeiro semestre

Reservas Líquidas BDL: $11,5 bilhões no final de julho

Balança de pagamentos: -2,3 mil milhões de dólares (em comparação com +8,9 um ano antes)

O Red Thread: Guerra, que, de acordo com o Banco Mundial, remove 10,4 pontos de crescimento.

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