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Líbano 2026: os 5 números que dizem o estado da economia

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Líbano 2026: os 5 números que dizem o estado da economia Descrição: PIB: -6,4 por cento (previsão do Banco Mundial)

📊 Liban 2026 : les 5 chiffres qui disent l’état de l’économie
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Líbano 2026: os 5 números que dizem o estado da economia

Descrição:
Cinco dígitos para entender o estado da economia libanesa em 2026.
PIB: -6,4 % (previsão do Banco Mundial)
Inflação: 15,7% por ano em Julho
Déficit comercial: US$ 8,65 bilhões no primeiro semestre
Reservas Líquidas BDL: $11,5 bilhões no final de julho
Balança de pagamentos: -2,3 mil milhões de dólares (em comparação com +8,9 um ano antes)
O Red Thread: Guerra, que, de acordo com o Banco Mundial, remove 10,4 pontos de crescimento.

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