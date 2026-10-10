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Líbano 2026: os 5 números que dizem o estado da economia
Descrição: Cinco dígitos para entender o estado da economia libanesa em 2026. PIB: -6,4 % (previsão do Banco Mundial) Inflação: 15,7% por ano em Julho Déficit comercial: US$ 8,65 bilhões no primeiro semestre Reservas Líquidas BDL: $11,5 bilhões no final de julho Balança de pagamentos: -2,3 mil milhões de dólares (em comparação com +8,9 um ano antes) O Red Thread: Guerra, que, de acordo com o Banco Mundial, remove 10,4 pontos de crescimento.
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