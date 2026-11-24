Stellantis anunciou terça-feira, 24 de novembro aos representantes da equipe que a assembléia noturna iria parar em Sochaux em janeiro de 2027. Cerca de 500 missões temporárias estão envolvidas. A gerência planeja reatribuir trabalhadores noturnos permanentes para os dois turnos diurnos. A oficina que prepara as baterias mantém a sua organização à noite.
Equipas de dois dias para Peugeot 3008 e 5008
A gestão do site apresentou a decisão a um comitê social e econômico extraordinário. Invoca perspectivas de mercado para rever a organização da assembleia de Peugeot 3008 e 5008. Com dois turnos diurnos, planeja produzir cerca de 850 veículos por dia, em comparação com cerca de 1.050 previamente. Esta é uma taxa prevista pelo site, não uma figura já registrada.
O turno da noite foi criado em novembro de 2024 com o lançamento das novas gerações destes dois modelos. A decisão de 24 de Novembro diz respeito à assembleia. Não corresponde a um encerramento do local ou a uma paragem geral do trabalho nocturno: a preparação de baterias mantém a sua tripulação noturna, de acordo com a direcção.
O pessoal temporário e o pessoal permanente não estão acomodados no mesmo sinal
A gestão está planejando entrevistas individuais até o final de novembro para preparar o retorno dos funcionários permanentes aos turnos da manhã e da tarde. Referiu que o pessoal interino cumpriria as suas funções nos termos dos seus contratos. O valor de aproximadamente 500 é para missões que não se espera que sejam renovadas, e não para terminações permanentes.
Os representantes sindicais contestam o peso da adaptação dos trabalhadores temporários. A CFDT também alerta sobre o possível impacto de uma queda na produção entre fabricantes de equipamentos e subcontratantes. Os anúncios de 24 de Novembro não contêm um balanço quantificado destes efeitos para além da fábrica.
Foto do arquivo: fábrica Peugeot em Sochaux em 2013. Draceane / Wikimedia Commons. Fotografia emoldurada e titulada, sobCC BY-SA 4.0.
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