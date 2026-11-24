O Serviço Meteorológico dos EUA mantém um alerta de inundação costeira até quinta-feira à tarde nas margens baixas de São Francisco e Baías de San Pablo. Na manhã de quarta-feira, espera-se que a maré alta atinja o seu nível mais alto da semana. Um alerta forte também visa a costa pacífica.

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O Serviço Meteorológico dos EUA mantém um alerta de inundação costeira até quinta-feira, 26 de novembro, às 16h hora local, para as margens baixas da Baía de São Francisco e da Baía de San Pablo. O nível de água mais alto deste episódio é esperado quarta-feira de manhã em São Francisco. As marés grandes coincidem com a passagem de uma perturbação, que pode adicionar um surcote à maré astronômica.

O pico esperado para quarta-feira às 10:49

Na estação de medição de São Francisco, o Serviço Meteorológico Nacional planeja na quarta-feira 25 de novembro às 10:49 da manhã um nível mais alto de cerca de 82 centímetros no nível normal do mar. Na quinta-feira, o pico esperado em aproximadamente 1138 seria de aproximadamente 67 centímetros acima da mesma referência. Estas estimativas dizem respeito a um ponto de medição: não representam a profundidade da água nas ruas nem um calendário válido para toda a costa. De um setor para outro, a hora do mar aberto pode diferir de uma hora e meia.

Na quarta – feira, o serviço dos EUA estima o nível esperado perto das marés mais altas observadas na área. Isto não é um disco já gravado. A previsão leva em conta uma sobrecosta que se aproxima de meio metro, à qual se acrescenta o efeito mais quente do que o normal da água no Pacífico. Quando estas condições se sobrepõem com o mar aberto, a água pode atingir porções de cais ou pavimento geralmente fora da água.

No Pacífico, um alerta separado

Nas porções afetadas da costa do Pacífico, de Point Reyes ao sul de Monterey Bay e Big Sur, o aviso de inundação costeira corre das 6h às 16h de quarta-feira. Um forte alerta cobre o dia de quarta-feira em praias expostas, onde o serviço fornece ondas de 6 a 9 metros. A passagem do distúrbio também pode trazer chuva de terça-feira à tarde até quarta-feira de manhã. Estas condições não são as mesmas que nas margens abrigadas da baía.

Para viagens de Ação de Graças, o aviso não significa que toda a rede rodoviária esteja fechada. As autoridades principalmente evitam inundações de pontos nas estradas baixas e recomendam não contornar uma barragem ou se envolver em uma estrada submersa. Nas praias expostas, o serviço requer ficar fora da água e evitar diques e molhes. Todos os tempos indicados são Califórnia.

Foto da capa: maré alta no Pier 14 em São Francisco, 4 de dezembro de 2025. Archive, California King Tides Project; cortar e vestir Libnanews. Não mostra o episódio de 24 de novembro de 2026.

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