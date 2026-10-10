Rachaya Citadel A cidadela de Rachaya, aos pés do Monte Hermon, leva um nome que os libaneses não esquecem: a cidadela da independência. – O seu..

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Cidadela de Rachaya, Líbano

A cidadela de Rachaya, aos pés do Monte Hermon, leva um nome que os libaneses não esquecem: a cidadela da independência.

Suas origens remontam aos tempos antigos. Os cruzados construirão uma torre sobre as antigas fundações romanas para se defenderem contra os exércitos árabes.

Em sua configuração atual, a cidadela foi um palácio construído pelo Emirs Chehab no século XVIII, a uma altitude de 1.400 metros.

Em 1925, sua posição estratégica no sopé do Monte Hermon foi palco de violentos combates durante o Grande Druze Revolta.

Mas foi em 1943 que entraria na história: serviria de prisão para os líderes libaneses que haviam acabado de proclamar a independência.

Entre os prisioneiros, Béchara el Khoury, o futuro primeiro Presidente da República, e Riad el Solh, Presidente do Conselho.

Após onze dias de cativeiro e grandes manifestações populares, a França concedeu independência ao Líbano em 22 de novembro de 1943.

Rachaya, Bekaa West

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