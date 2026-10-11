Líbano: As remessas de diáspora diminuem, e a guerra agrava o declínio. Todos os anos, a diáspora envia bilhões de dólares ao Líbano. Em 2024: 6,8 mil milhões de acordo com o Banco..

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💸 Liban : les envois de la diaspora reculent, et la guerre aggrave la baisse

Todos os anos, a diáspora envia bilhões de dólares ao Líbano. Em 2024: 6,8 bilhões de acordo com o Banco do Líbano, 5,8 de acordo com o Banco Mundial. Trata-se de cerca de 30% do PIB e cobrirá 55% do défice comercial.

Quase metade vem do Golfo, enfraquecido pela guerra regional.

-5,3% nos primeiros nove meses de 2025, seguido de uma diminuição estimada de 10-15% durante a guerra de 2026.

Novas regras BDL desde 1o de dezembro de 2025: identidade, fonte de fundos e razão para transferências de 1.000 dólares ou mais.

Lista cinzenta FATF: transferências mais lentas, taxas mais elevadas.

O Banco Mundial prevê uma queda de 6,4% do PIB em 2026.

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