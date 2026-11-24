Terre-Líbano relatou após oito relatos de exploração madeireira em cinco distritos do Monte Líbano. A associação indicou que tinha apresentado queixas e pediu às autoridades para melhorar as licenças de controle. Em Aukar-Dbayeh, ela questionou a avaliação ambiental de um projeto complexo de esportes para o qual ela afirmou que uma licença de exploração foi emitida.

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A associação Terre-Líbano disse seguir oito relatos de cortes de árvores no Monte Líbano. Em um comunicado de imprensa na terça-feira, 24 de novembro, ela afirmou que tinha recebido os avisos durante novembro através de seu programa Green Rangers e, em seguida, apresentou queixas. Situações variam de cortes alegados em terras privadas para um local que a associação diz ser autorizado pelo Ministério da Agricultura. Por conseguinte, nem todos estão sujeitos ao mesmo procedimento e a lista não é um registo oficial de infracções.

Relatórios em cinco distritos

Em Kesrouan, a associação relata cortes repetidos em Ghusta e em direção a Ain Warka. Também relata trabalhos em Ehmej e cortes de carvalho em Lassa, distrito de Jbeil. No mesmo distrito, relata a exploração madeireira e instalação de locais de produção de carvão vegetal perto de Fatrat e Qarqariya, em uma área conectada à reserva de biosfera Jabal Moussa e Nahr Ibrahim.

Em Al-Bireh, no Shuf, e em Kfarmatta, no distrito de Aley, as queixas preocupam-se, de acordo com a associação, com pinheiros cortados em terra privada desconhecida para seus proprietários, no perímetro do rio Damour. O Ministério do Meio Ambiente lista Damour e Nahr Ibrahim entre os sítios naturais protegidos. Isto não é suficiente para definir no terreno cada uma das parcelas mencionadas: este é um dos elementos a estabelecer por arquivo.

Uma licença de exploração não responde à questão do impacto ambiental

Em Aukar-Dbayeh, Metn, Terre-Lebanon afirma que uma licença do Ministério da Agricultura permitiu o corte de cem pinheiros para construir um complexo esportivo. Perguntou se a avaliação ambiental do projecto tinha sido concluída. Relata separadamente cortes de carvalho em Ain El-Kharrubé, que apresenta como sendo realizada sob a cobertura de manutenção florestal. O comunicado de imprensa não reproduz a licença do complexo nem um aviso do Ministério do Ambiente. Por conseguinte, não permite concluir que o sítio era irregular.

O Decreto Libanês 8633 de 2012 distingue o rastreio ambiental da avaliação de impacto completa. O tipo de projeto, a localização e a sensibilidade do local determinam o procedimento. A associação solicita aos Ministérios da Agricultura e do Ambiente que verifiquem essas obrigações antes de concederem as licenças relevantes e que controlem o cumprimento das licenças no terreno.

Segundo Terre-Líbanon, metade dos oito casos notificados dizem respeito a sítios protegidos. Este número descreve os seus relatórios de Novembro, não todos os cortes no Monte Líbano. A associação relata após denúncias junto às Forças de Segurança Interna e às administrações relevantes. Nenhum resultado de investigação ou decisões judiciais são anunciados no comunicado de imprensa.

Arquivo fotográfico: Reserva da biosfera Jabal Moussa, julho de 2020; não mostra os cortes relatados. MrPixels / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Boxe e vestir Libnanews sob a mesma licença.

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