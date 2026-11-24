Joseph Aoun testemunhou o levantamento da bandeira sobre o túnel Nahr el-Kalb. A cerimônia não resolve a disputa sobre a base de concreto construída perto das estelas. Entre a carta das Obras Públicas, a posição da Cultura e a investigação judicial mencionada, vários documentos ainda não foram esclarecidos.

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Joseph Aoun falou em 21 de novembro em Nahr al-Kalb, onde a Guarda Republicana levantou a bandeira libanesa sobre o túnel. Mas a cerimônia da independência não resolveu a disputa sobre a base de concreto perto das estelas. O município invoca um acordo de Obras Públicas. A cultura exigia que o canteiro de obras fosse parado. O que permitiu exatamente o documento utilizado pelo município?

Às 18:00, o presidente e sua esposa Nehmat Aoun chegaram ao local. Nabih Tohmé, presidente da Câmara Municipal de Dbayeh, Zuk al-Kharab, Aukar e Haret al-Bellaneh, acolheram-nos. O casal presidencial assinou uma réplica da Bandeira da Independência de 1943, e Joseph Aoun fez seu discurso. O relatório do Ministério da Informação atesta o levantamento da bandeira. Nenhuma decisão sobre o estado do site é comunicada. A presença do Chefe de Estado dá à cerimónia um significado político; não constitui uma autorização para construir.

Nahr el- Kalb: uma autorização de trabalho contestada

A comuna já tinha começado a construir uma base em 2025. O trabalho foi interrompido em 15 de novembro daquele ano, segundo o lembrete do Ministério da Cultura retransmitido um ano depois. O projeto foi retomado no início de novembro de 2026. Em 9 de novembro, o ministro da Cultura, Ghassan Salamé, pediu a sua contrapartida interior, Ahmad Hajjar, para intervir. A Direcção-Geral das Antiguidades sustentou que ela não tinha dado uma licença para o porão. De acordo com o ICOMOS Líbano, o ministro também apelou ao Ministério Público do Monte Líbano para solicitar que o trabalho seja interrompido.

Nabih Tohmé defendeu outra leitura. Quando questionado em 9 de novembro, ele alegou que o local estava em uma parcela não classificada como antiguidades. Ele também invocou um acordo do Ministério das Obras Públicas obtido cerca de um mês antes, bem como uma instrução para retomar o trabalho. Sua posição baseia-se na distinção entre a localização das inscrições e o gráfico onde o mastro foi colocado.

O ICOMOS Líbano, que afirma ter examinado a carta das Obras Públicas, contesta o seu âmbito de aplicação. Em seu alerta de 17 de novembro, o comitê o descreveu como um aviso de não-objeção. Segundo sua leitura, o correio não isenta o município de outras licenças e exige que ele preserve os elementos naturais e arqueológicos. Uma carta aberta tornada pública antes das datas da cerimônia a carta de 15 de outubro e a liga a uma aplicação municipal de 3 de setembro.

O texto integral da presente carta e o da investigação judicial referida não constavam dos documentos públicos consultados. Portanto, não é possível verificar se a instrução era para o trabalho como foi realizado, ou quais condições acompanharam uma possível retomada. Não foi identificada, nesse registro público, nenhuma notificação de patrimônio posterior que autorizasse a base. Isto não permite declarar o local ilegal: não deixa resposta à questão do acto que teria permitido o desenvolvimento efectivamente realizado.

O limite de uma parcela não diz todos os efeitos do mastro

O alerta ICOMOS diz respeito a uma base de concreto armado destinada a um mastro de 16 metros no promontório com vista para o túnel. A comissão não contesta levantar a bandeira. Ele contesta a escolha da localização, dimensões e possíveis efeitos da ancoragem na rocha. Estes riscos não são evidência de degradação da estela.

O debate vai além da distância entre a base e a primeira inscrição. Em Nahr al-Kalb, o alívio explica a própria existência das estelas: esta passagem estreita entre mar e montanha viu o desfile de exércitos que deixaram sua marca em calcário. O arquivo enviado pelo Líbano à UNESCO descreve um conjunto de 22 estelas, relevos e inscrições. Duas inscrições libanesas lembram a evacuação de tropas estrangeiras em 1946 e a retirada israelense do Sul em 2000. Para o comitê, a avaliação de impacto também teve que comparar outros locais e medir o efeito visual do mastro antes da construção.

Três situações distintas na UNESCO

Desde 2005, o registo internacional Mémoire du monde acolheu o dossiê documental das estelas. Desde 2019, o sítio arqueológico também está na lista indicativa do Líbano, um possível passo para uma aplicação do Património Mundial, e não nesta lista. Por último, desde 18 de Novembro de 2024, foi concedida ao local uma protecção temporária reforçada ao abrigo do Segundo Protocolo da Convenção de Haia, que diz respeito à propriedade cultural em caso de conflito armado. Nenhum destes três estatutos, por si só, aborda a questão da licença para este site.

O ICOMOS solicita a remoção do porão, a restauração do local e a busca por uma localização fora do local e seus arredores. Estes pedidos não são uma decisão de desmontagem. Desde a cerimônia, a questão tem sido colocada em peças específicas: o escopo do projeto, o âmbito da investigação judicial e a existência de uma opinião escrita das Antiguidades sobre a base que foi construída.

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