O Ministério da Economia está a suspender a venda do tipo checo Akkaoui e o Hallumi de uma oficina Kfardinis no distrito de Rachaya.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O ministro libanês da Economia e Comércio, Amer Bsat, ordenou a suspensão da venda de dois queijos produzidos em uma oficina Kfardinis no distrito de Rachaya. A decisão tornada pública na quarta-feira, 25 de Novembro, destina-se a Akkaoui e a Hallumi do tipo checo fabricados pelo estabelecimento Youssef Abu Fares. Não diz respeito a estas duas variedades noutros fabricantes.

O que as análises fizeram

Segundo o Ministério, uma amostra checa de akkaoui continha amido e não preenchia os critérios microbiológicos. Uma amostra de haloumi da mesma oficina também mostrou não conformidade microbiológica. O registo público não menciona o microrganismo em questão, não dá números de lote e não menciona quaisquer casos de envenenamento.

Remover produtos das prateleiras antes da destruição

O Ministério solicita ao fabricante que retire do mercado libanês os produtos em causa e que elabore, no prazo de três dias a contar da data de entrada em vigor da decisão, uma declaração das quantidades retiradas. Este registo deve ser enviado ao departamento antes da destruição. A retirada é ordenada; A sua aplicação e as quantidades efectivamente recuperadas ainda não foram anunciadas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews