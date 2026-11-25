No final de Setembro, Beirute tratou de 699.465 TUE, o que aumentou 5,42%. O transbordo aumentou 31,49 por cento, enquanto as importações de contêineres para o mercado libanês e as exportações de contêineres inteiros diminuíram.

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O porto de Beirute manuseou 699.465 equivalentes de 20 pés (TEU) entre janeiro e setembro de 2026, um aumento de 5,42% em relação ao ano anterior. Este aumento deve-se inteiramente à transferência de 31,49%. Ao mesmo tempo, os volumes de contentores não transportados diminuíram 2,05%, a tonelagem de mercadorias diminuiu 10,7% e os portos de escala diminuíram 9,3%.

O transbordo representa quase 28% do volume

Em nove meses, os contentores transferidos de um navio para outro em Beirute representavam 194.474 TEU, contra 147.905 no mesmo período de 2025. Estas transacções não implicam que as mercadorias sejam importadas ou exportadas do Líbano. Sua participação aumentou de 22,3% para 27,8% do tráfego contêiner. O TUE mede o volume de manuseamento em equivalentes de contentores de 20 pés, não o peso ou o valor das mercadorias.

O aumento de 46.569 TEU no transbordo mais do que compensou a diminuição de 10.581 TEU fora do transbordo, de 515.572 para 504.991. O ganho líquido do terminal é, portanto, de 35.988 TEU. Sem o aumento das ligações navio-navio, o tráfego total de contentores teria diminuído em vez de aumentado.

Containers destinados ao declínio do mercado libanês

Os pormenores das estatísticas portuárias apresentadas em 25 de Novembro por Elie Zakhour, ex-presidente da Câmara Internacional de Navegação de Beirute, confirmam que a retirada afecta ambas as partes do comércio com o mercado libanês. Os contentores importados para consumo local totalizaram 229.298 TEU, contra 244.774 um ano antes, uma diminuição de 6,3%. Os contentores completos exportados com produtos libaneses aumentaram de 54.496 para 47.199 TEU, baixando 13,4%. Estas duas séries, por si só, não abrangem todo o tráfego de não transbordo e não medem o valor das importações ou exportações.

Todos os modos de carregamento combinados, 4.259 milhões de toneladas de mercadorias foram manipulados, em comparação com 4.772 milhões por ano. O porto recebeu 952 navios em comparação com 1.050. Por outro lado, o número de veículos importados ou reexportados por mar aumentou ligeiramente, passando de 51 215 para 51 729, segundo o mesmo inquérito. Por conseguinte, não existe um movimento uniforme entre as categorias de mercadorias.

Um papel regional reforçado mas concentrado

De acordo com a contagem apresentada por Élie Zakhour, o grupo CMA CGM representou 159.028 TEUs para transbordo, ou cerca de 82% dessa atividade em Beirute durante o período. A sua filial CMA Terminals opera o terminal de contêineres como parte de uma concessão de dez anos iniciada em março de 2022. O aumento mostra que Beirute assumiu mais espaço como porta de ligação de chamada; A concentração dos fluxos também significa que a evolução dos volumes depende em grande parte das rotações de um único grupo.

Capa: o porto de Beirute em setembro de 2003, foto de Ismail Küpeli, emoldurada e vestida por Libnanews. Foto original licenciado CC BY 2.0.

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