Sementes de trigo são distribuídas em 66.000 libras sírias por tonelada em Hama e Tartous. Em Tartous, fazendas com menos de dez dunums podem comprar até 250 quilos na apresentação de documentos de identidade.

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A distribuição de sementes de trigo para a temporada 2026-2027 começou nas províncias de Hama e Tartous, ao preço anunciado de 66.000 libras sírias por tonelada. Em Tartous, fazendas de menos de dez dunums podem comprar até 250 quilos na apresentação da identificação.

Sementes distribuídas segundo licenças agrícolas

Em Hama, o diretor da filial da Instituição Geral de Multiplicação de Sementes, Waddah al-Hammoud, anunciou o início das vendas em 15 de novembro. Afirma que estas se baseiam em autorizações emitidas pela Direcção da Agricultura. As variedades propostas devem corresponder ao mapa varietal estabelecido pela investigação agrícola.

Em Tartous, o diretor da agricultura, Mohammad Ahmad, descreveu em 16 de novembro um dispositivo tendo em conta a área de superfície permitida. A sua declaração, publicada em 17 de Novembro, prevê uma autorização certificada pelos serviços agrícolas. No caso das explorações de menos de dez dunums, menciona uma compra aquando da apresentação do documento de identificação, com um limite máximo de 250 quilogramas.

O chefe da Tartous alega que as quantidades disponíveis são suficientes e que os aditamentos podem provir de outras sucursais. Coloca as vendas no ano anterior em cerca de 500 toneladas e está a considerar um nível comparável este ano.

O que o preço subsidiado financia

A tarifa de 66.000 libras segue a decisão do Ministro da Agricultura, Bassel al-Soueidan, anunciada em 8 de novembro. O Fundo de Apoio à Produção Agrícola deve cobrir a diferença entre o custo das sementes e o preço cobrado aos agricultores. A decisão notificada não indica esta diferença por tonelada nem o montante total mobilizado.

O calendário de compra de trigo para a colheita 2026

Outra referência oficial é a colheita 2026, não as mudas atuais. Em 16 de maio, o Ministério da Economia e Indústria tinha fixado o preço de compra do trigo duro de primeira qualidade em sacos de 46.000 libras novas Sírias por tonelada.

Decreto Presidencial n.o 120 de 21 de maio acrescentou um bônus de 9.000 libras novas por tonelada entregue pelo agricultor ao Instituto de Grãos Sírio. Para o produto que atende a tarifa básica citada, o acréscimo atinge assim £55,000. O decreto remete os procedimentos de execução para uma decisão do Ministro da Economia.

Anúncios de novembro indicam o preço das sementes em » libras da Síria ». Os textos de maio fixaram o preço de compra para o trigo colhido em « novas libras sírias ».

Imagem do trigo, sem localização síria estabelecida. Data de disparo não documentada; arquivo publicado em março de 2022. Rehan Verma / Pexels, Fundo Libnanews.

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