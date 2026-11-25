O primeiro relatório da Autoridade de Contratos Públicos enumera 5.866 procedimentos desde agosto de 2022. Das 282 organizações registradas no final de 2025, 207 publicaram no portal.

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A Autoridade Libanesa de Contratos Públicos publicou o seu primeiro relatório de progresso na quarta-feira, 25 de Novembro. Entre agosto de 2022 e dezembro de 2025, 5.866 processos foram publicados em seu portal. No final desse período, foram registradas 282 agências de compras, mas apenas 207 as publicaram. No Grand Sérail, o Primeiro-Ministro Nawaf Salam anunciou que o Conselho de Ministros acompanharia o cumprimento pelas administrações com base nos indicadores da Autoridade.

O número de processos publicados diminuiu em 2025

O portal identificou 203 procedimentos de agosto a dezembro de 2022, depois 1.135 sobre o total de 2023. Ele registrou 2.347 em 2024 e 2.181 em 2025, ou 166 menos, uma diminuição de 7,1 por cento. Estes números medem as publicações no portal, não o número total de contratos lançados no país. A abertura de uma conta não é suficiente para mostrar as compras de uma administração nestas estatísticas: 75 agências registadas não tinham sido publicadas até ao final de 2025.

O Órgão de Fiscalização é igual a 70,7 % da parte dos contratos adjudicados no âmbito de um procedimento concorrencial entre os adjudicados durante o período. Esta proporção diz respeito ao número de dotações, não ao seu valor. Não mede também o número de propostas recebidas por contrato. A lei permite procedimentos não competitivos em determinadas circunstâncias: sua participação, 29,3% nesta contagem, portanto, não corresponde a uma taxa de irregularidade.

O que o Conselho de Ministros diz que quer seguir

A Lei n.o 244 de 2021 entrou em vigor em julho de 2022, dando à Autoridade um papel de regulação, controle e apoio às administrações. A versão redesenhada do portal, lançada em junho de 2025, estrutura informações sobre várias etapas do planejamento à implementação. O relatório distingue esta ferramenta de publicação da implantação integral de contratos electrónicos e observa que a integração com outros sistemas públicos continua por completar.

Nawaf Salam lembrou que o cumprimento da lei envolve funcionários das agências de compras. Associava a transparência das despesas à capacidade do Líbano de mobilizar fundos para a reconstrução. O relatório coloca entre as prioridades o registo de organismos ainda ausentes do portal e o acompanhamento da aplicação das regras. Tal como em 31 de Dezembro de 2025, os seus quadros seguiram apenas transacções efectivas.

Grande Serail, Beirute, 12 de agosto de 2017 (arquivos). Pjposullivan1 / Wikimedia Commons. Foto emoldurada e intitulada por Libnanews; associação licenciadaCC BY-SA 2.0.

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