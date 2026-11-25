O contrato de consultoria RDC publicado em 3 de novembro de 2026 prevê estudos, avaliação de locais temporários e planos de reabilitação. A adjudicação provisória não demonstra a assinatura do contrato nem o início do trabalho.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Uma carreira de reabilitação não é apenas um buraco para colocar os escombros. Um contrato consultivo do Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução (CDR), cujo resultado foi publicado em 3 de novembro de 2026, mostra os estudos e controles planejados antes do desenvolvimento de locais de tratamento. Esta parte diz respeito à gestão dos escombros, independentemente do litígio sobre a exploração das pedreiras Kura.

Missão de engenharia, não concluída

A Autorité des procurations publics sheet 11833 atribui uma missão de consultoria e engenharia à joint venture Dar Al Handasah Nazih Taleb & Partners Consultoria Engenheiros SAL e Hydea S.p.A. por $1.516.247,01. O prémio provisório tem a data de 27 de Agosto de 2026.

O perímetro inclui três locais nas proximidades de Tiro, Ain Ebel e Zahlé, cujas localizações precisas devem ser paradas antes da assinatura. Inclui a avaliação de aproximadamente cinquenta locais de armazenamento temporário e o estudo de viabilidade de unidades de recuperação temporária em até dez locais. A assinatura e as datas de início não estão indicadas: portanto, esta atribuição não prova que os depósitos ou obras tenham começado.

Identificar os materiais antes de movê-los

Outro documento CDR lança luz sobre a organização esperada. Os termos de referência de setembro de 2025 para um ponto focal técnico no Ministério do Ambiente, como parte do projeto LEAP, prevêem a identificação de materiais perigosos em escombros e a elaboração de um plano para materiais contaminados.

Associam esta missão a avaliações de impacto ambiental e social de locais de armazenamento temporário, estimativas de custos e preparação de transporte aos destinos finais. A reutilização de escombros inertes deve ser incluída nos planos de reabilitação profissional, com os procedimentos de aprovação correspondentes.

O mandato inclui ainda a coordenação entre o Ministério, a RDC e as partes interessadas locais, relatórios mensais e a retenção de decisões e correspondência. Descreve responsabilidades a serem exercidas, não a evidência de que todas elas já foram cumpridas.

Siga os passos em vez de anúncios

A distinção é essencial para ler este arquivo: selecionar um consultor, escolher um local, avaliar seus impactos e realizar o trabalho são etapas diferentes. O controlo público deverá permitir uma transição harmoniosa de um para outro. O resultado publicado fornece informações sobre uma missão designada. Não constitui uma reabilitação ou uma avaliação de segurança de locais futuros.

Ilustração: pedreiras de Jabal Hadid, nas alturas de Kesrouan. Foto François el Bacha para Libnanews, arquivo publicado em 2018. Esta imagem não representa nenhum dos sítios previstos perto de Tyre, Ain Ebel ou Zahlé e não documenta as operações deste mercado.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews