Mais de um mês após o seu rapto em Al-Suqaylabiyah, na parte ocidental do governo sírio de Hama, o joalheiro Maher Sankari aparece em um novo vídeo que foi relatado na quarta-feira 25 de novembro. Sua família já havia indicado que os sequestradores exigiam 120 quilos de ouro. A data de gravação do vídeo não pôde ser estabelecida.
Família relatou sequestro às autoridades
Maher Sankari, 38 anos, foi raptado em 19 de Outubro. Alguns parentes colocam o sequestro em frente de sua casa, nesta cidade majoritária cristã. Declararam ter entregue os elementos de que dispunham aos serviços de segurança e pediram às autoridades sírias que tomassem medidas para obter a sua libertação. A partir de 25 de novembro, nenhum anúncio oficial de libertação ou prisão neste caso foi encontrado.
Dois comícios em Al-Suqaylabiyah
Em 15 de novembro, as pessoas se reuniram em frente à Catedral de São Pedro para exigir sua libertação. Em 18 de novembro, uma marcha de velas reuniu moradores que também solicitaram o retorno de outras pessoas raptadas e uma melhor proteção dos civis.
Em um comunicado conjunto de 17 de novembro, os Patriarcas João X, Ignace Aphrem II e Joseph Absi citaram o caso do joalheiro e pediram às autoridades para investigar os sequestros e tornar os resultados públicos. O texto menciona também um ataque ao arcebispo grego-melquita de Homs, Jean Abdo Arbach. A identidade dos raptores de Maher Sankari e um possível motivo denominacional não foram estabelecidas.
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