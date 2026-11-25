O Knesset aprovou o texto por 65 votos contra 50. Ainda não foi analisado na comissão parlamentar antes da primeira leitura.

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O Knesset aprovou na quarta-feira 25 de novembro, por 65 votos contra 50, o projeto de lei de Orit Farkash-Hacohen para estabelecer uma comissão estatal de inquérito sobre o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e a guerra que se seguiu. Esta votação preliminar de leitura remete o texto para a Comissão da Organização, que nomeia a comissão parlamentar responsável pela sua preparação para primeira leitura.

Um mandato que remonta à guerra de 2014

O texto prevê cinco membros e um relatório intercalar no prazo de um ano após o anúncio da criação da Comissão. Seu mandato começaria em 26 de agosto de 2014, no final da guerra de Gaza naquele verão, e terminaria em 26 de janeiro de 2026, com o retorno dos restos mortais do último refém. O período abrange, assim, as decisões que precederam o ataque em 7 de outubro e, em seguida, a condução da guerra. O projecto prevê sete milhões de shekels para o orçamento de arranque e prevê disponibilizá-lo à administração dos tribunais.

As razões do texto referem-se também à consideração da condução das operações na presença de civis e das obrigações de Israel ao abrigo do direito internacional. Os representantes da coligação cessante opuseram-se a ela durante o debate preparatório de 24 de novembro, acreditando que este perímetro permitiria que os soldados israelenses fossem investigados. Farkash-Hacohen defendeu um mandato que cobre os acontecimentos de 7 de Outubro e as decisões que lhe conduziram.

Dois projectos distintos, duas designações

A proposta refere-se essencialmente à lei israelita sobre as comissões de inquérito. Nos termos do regime ordinário de uma comissão do Estado, o Presidente do Supremo Tribunal nomeia os seus membros. O texto do verão passado, de Ariel Kallner, de Likud, previa regras especiais de designação para uma comissão « nacional e estatal ». Ele tinha passado na primeira leitura em julho. A votação de quarta-feira diz respeito à proposta de Farkash-Hacohen, apresentada na nova legislatura e apoiada pelo bloco de Gadi Eisenkot.

O Knesset em 2005, foto arquivo de Joshua Paquin, perspectiva corrigida por Berthold Werner. Visual enquadrado e intitulado por Libnanews.Foto originallicenciadoCC BY 2.0.

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