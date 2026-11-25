Mzaar Ski Resort apresentará sua temporada de inverno 2026-2027 na sexta-feira 27 de novembro às 11h no InterContinental Mzaar em Kfardebian. A cerimônia anual é organizada sob o patrocínio da Ministra do Turismo, Laura Khazen Lahud, indica o comunicado de imprensa.
A cerimónia não vale a pena abrir os trilhos
O lançamento deve reunir representantes das autoridades, do município e do mundo do esqui. O anúncio diz respeito à cerimónia no hotel: não especifica a data em que os trilhos se tornarão praticáveis, nem a data em que os elevadores serão postos em serviço. Para preparar uma saída, consulte o boletim de abertura da estação.
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