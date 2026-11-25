Ao meio-dia em Beirute, o ponto sobre o tráfego após a mobilização da transportadora, o tiroteio relatado no Sul, insegurança alimentar no Líbano e a greve reivindicada em Hodeida. Também nesta edição: As descobertas da Anistia sobre o cuidado em Gaza e também o quarto final Líbano-Bahrain.

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Quarta-feira, 25 de Novembro de 2026, 12 horas em Beirute.O trânsito retomou em Trípoli após a mobilização de motoristas, enquanto manifestantes se reuniram no centro de Beirute pela manhã. No Sul, novos tiros foram relatados. No Iêmen, a coligação liderada por Riade disse que tinha atingido o porto de Hodeida, sem qualquer registro verificado.

Transporte: estradas reabertas em Trípoli

Em aproximadamente 0936 horas, o serviço de gestão de tráfego libanês informou a reabertura das estradas afetadas em Trípoli. Os cortes foram observados mais cedo na junção Roxy e na trilha de Miatayn. Na capital, os motoristas reuniram a Praça dos Mártires e pediram ao ministro do Interior, Ahmad al-Hajjar, que viesse ouvir suas exigências. Em Dora e em várias interseções do Bekaa, as reuniões foram relatadas sem fechar a estrada.

As federações de transporte rodoviário anunciaram uma mobilização das 6h00 às 12h00 para pedir a implementação dos compromissos do Estado com o setor. O projecto de assistência temporária aos condutores autorizados foi submetido às comissões em 12 de Novembro. Não foi adoptada na reunião. Os calendários anunciados continuam a ser os do programa sindical, não uma confirmação de que todos os comícios terminaram ao mesmo tempo ou que o tráfego é restaurado em todos os eixos.

Bancos: uma segunda quarta-feira de greve anunciada

25 de novembro é a segunda quarta-feira alvo do apelo à greve da Associação Bancária Libanesa. A organização contesta o pedido do Ministério das Finanças para corrigir as declarações fiscais entre 2020 e 2024, incluindo as diferenças cambiais e as disposições relativas às euro-obrigações. Esta chamada é distinta do movimento do condutor. Não permite inferir o funcionamento de cada agência ou serviço remoto.

Sul do Líbano: novos tiros relatados pela manhã

A Agência Nacional de Informação relatou incêndio israelense nas áreas de Byout al-Sayyad, Wadi Saluki e Baraashit. Não foram confirmados registos de vítimas destes incidentes. Estes relatórios estão a ser publicados enquanto o Líbano procura determinar quem pode identificar as violações e o relatório após o termo do mandato da UNIFIL em 31 de Dezembro. Estão em discussão vários cenários; Nesta fase, não foram adoptadas quaisquer condições alternativas.

Alimentação: 1,05 milhões de pessoas a nível de crise ou mais

O último ranking de segurança alimentar publicado pelo IPC estima que cerca de 1,05 milhões de pessoas, ou 21% da população analisada, enfrentam insegurança alimentar aguda em nível de crise ou pior entre setembro de 2026 e fevereiro de 2027. A avaliação, publicada em 5 de Novembro, distingue cerca de 997 000 pessoas a nível de crise e 52 000 a nível de emergência. O total de 1,15 milhões para março a julho de 2027 é uma projeção, não um balanço já observado.

Iêmen: Riade anuncia sucesso no porto de Hodeida · Global Voices

A coalizão liderada pela Arábia Saudita relatou instalações de ataque relacionadas com a operação do porto depois de chamar civis para evacuar. O comunicado não fornece um balanço para o porto e não indica se as docas e descarga ainda estão funcionando. Os Houthis ameaçaram retaliar contra os portos sauditas no Mar Vermelho. Esta ameaça não constitui confirmação de um ataque a Jeddah.

Gaza: Anistia documenta barreiras ao cuidado

A Anistia Internacional publica na quarta-feira um relatório sobre as consequências da guerra para mulheres e meninas em Gaza, baseado em 228 entrevistas. A organização descreve, entre outras coisas, as barreiras à assistência à gravidez, ao parto e à saúde reprodutiva, que analisa como parte de suas descobertas sobre genocídio. Esta é a qualificação escolhida pela ONG, não um julgamento dado neste caso.

Futebol de praia: Líbano joga sua quarta final

Líbano enfrenta Bahrein nas quartas de final da Copa da Ásia na Tailândia ao meio-dia em Beirute. A seleção libanesa chegou à mesa com eliminação direta apesar de sua derrota 7-2 contra o Irã em fase de grupo. O resultado da reunião não está incluído nesta edição.

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