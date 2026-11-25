Gadi Eisenkot e Avigdor Liberman anunciaram um primeiro acordo entre seus partidos, que totalizaram 28 dos 120 assentos no Knesset. Os democratas Yair Golan suspenderam suas discussões com Yashar, enquanto os contatos com Likud continuaram. Nenhum governo foi ainda formalmente apresentado ao Parlamento.

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O partido Yashar de Gadi Eisenkot anunciou terça-feira à noite um acordo com Yisrael Beitue, a formação de Avigdor Liberman. Este é o primeiro acordo bilateral anunciado desde que Eisenkot foi mandatado para formar um governo. Ao mesmo tempo, os democratas Yair Golan suspenderam suas negociações com Yashar. Por conseguinte, o acordo com a Liberman não resolve a questão da maioria.

Vinte e oito lugares de cento e vinte

Yashar tem 21 lugares e Yisrael Beitue tem 7 lugares, de acordo com os resultados finais das eleições de 27 de outubro. As duas formações totalizam 28 lugares de 120. Seu acordo estabelece um primeiro ponto de apoio, mas não diz quais outras partes irão entrar no governo ou apoiar o Knesset.

Na manhã de quarta-feira, Liberman disse à rádio pública israelense que o texto do acordo seria tornado público após revisão legal. Ele expressou confiança na possibilidade de apresentar uma coligação até o final da próxima semana. Ele não anunciou a adesão de qualquer outra parte nem apresentou este prazo como uma data oficial. Ele também disse que as discussões com o Judaísmo Unificado Torá, uma formação ultra-ortodoxa, estavam avançando, sem anunciar acordo.

Democratas suspendem discussões

Os democratas Yair Golan invocam o impasse nas discussões com Yashar e a continuação das trocas entre Yashar e Benjamin Netanyahu’s Likud. As negociações sobre um possível governo sindical são um caminho distinto, sem qualquer acordo anunciado com Likud. A suspensão decidida pelos Democratas também não é suficiente para estabelecer a sua posição num futuro voto de confiança.

O mandato não é uma nomeação

O presidente Isaac Herzog deu o mandato a Eisenkot em 8 de novembro, depois que 67 membros eleitos recomendaram que ele fosse encarregado das negociações. Estas recomendações não são compromissos para aderir a uma coligação. Segundo a lei de base, é ao Knesset que uma futura empresa deve apresentar o seu programa e composição para obter confiança. Enquanto isso, Netanyahu permanece à frente do governo cessante.

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