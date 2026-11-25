A jogadora libanesa Maria El Hachache, 14 anos, retorna a Barcelona esta semana para continuar seu treinamento. O comunicado de imprensa anuncia um título para menores de 16 anos em Cornellà. Em Zouk Mosbeh, ela ganhou as duplas do J30 com Sofia Tabib, depois de perder o primeiro set.

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A tenista libanesa Maria El Hachache, 14 anos, retorna esta semana a Barcelona para retomar seu treinamento, de acordo com um comunicado de imprensa. Entrou para a Academia Espanhola no verão passado e se alternou preparação física, trabalho curto e participação em torneios júnior.

Dois resultados em testes diferentes

O comunicado de imprensa refere-se a um título em Cornellà, Espanha, na categoria abaixo de 16. Não especifica a pontuação final ou o nome do oponente. Este resultado é distinto de sua dupla vitória em Zuk Mosbeh J30, organizado pela Federação Libanesa de Tênis com a NDU Tennis Academy.

Em Zouk Mosbeh, El Hachache e sua compatriota Sofia Tabib perderam o primeiro round antes de derrotar Haifa Taha El Jundi e Mariam Kamareddine, 2-6, 6-4, 10-8 no super tie-break. Os dois jogadores ganharam as duplas do segundo evento júnior organizado em novembro pela federação e pela academia. O regresso de Maria El Hachache a Barcelona diz respeito à sua formação; o comunicado de imprensa não anuncia uma passagem no circuito profissional.

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