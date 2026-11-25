Kilmar Ábrego García deixou os Estados Unidos na terça-feira para Espanha, de acordo com seu advogado e as autoridades americanas. Esta partida vem após vinte meses de litígio iniciado por uma expulsão errônea para El Salvador. A administração e a defesa diferem quanto à possibilidade de um retorno aos Estados Unidos, onde sua família próxima vive.

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Kilmar Ábrego García deixou os Estados Unidos na terça-feira 24 de novembro para a Espanha, de acordo com seu advogado e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. O cidadão salvadorenho tinha sido expulso por engano em março de 2025 e então voltou para os Estados Unidos. Ele vinha contestando desde os esforços de Trump para levá-lo para outro país.

Uma partida confirmada, um retorno contestado

O Departamento de Segurança Interna apresenta a partida como voluntária e parte de uma medida de remoção. Diz que Ábrego García não poderá regressar aos Estados Unidos. Seu advogado, Simon Sandoval-Moshenberg, não compartilha esta leitura: ele apresenta a partida como temporária e acredita que um retorno poderia ser possível. Estas posições opostas não são válidas para a autorização ou decisão de regresso das autoridades espanholas sobre a sua estadia.

Proteção ignorada em março de 2025

Em 2019, um juiz de imigração o proibiu de voltar para El Salvador, acreditando que ele estava em risco de perseguição. Esta proteção, limitada a esse país, não lhe concedeu uma autorização de residência permanente nos Estados Unidos. Foi preso em Maryland e levado para El Salvador em março de 2025. A administração reconheceu um erro no procedimento.

Em abril de 2025, o Supremo Tribunal confirmou que as autoridades deveriam facilitar sua libertação em El Salvador e tratar seu caso como se ele não tivesse sido enviado erroneamente. Ábrego García retornou aos Estados Unidos em junho de 2025. As autoridades consideraram então transferi-lo para um país terceiro, incluindo a Libéria, antes de partir para Espanha.

Um processo penal separado no Tennessee

Em seu retorno aos Estados Unidos, Ábrego García foi processado por transporte ilegal de migrantes em outro caso no Tennessee. Em maio de 2026, um juiz federal demitiu o processo, concluindo que o processo havia sido instaurado em retaliação por seu desafio à expulsão. O governo apelou. A sua partida para Espanha não é uma decisão sobre este recurso.

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