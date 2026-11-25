Os avisos do OFAC de agosto e setembro de 2026 e o relatório do CRS de 3 de novembro permitem distinguir entre suspensão de licenças, exceções humanitárias e condições de levantamento de sanções. A permissão limitada não remove todas as restrições.

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Um anúncio diplomático, uma nova maioria no Congresso ou uma autorização comercial limitada não eliminam as sanções dos EUA contra o Irão. O seu funcionamento baseia-se em vários textos e decisões. Para compreender o que realmente pode mudar, temos de distinguir entre a lei, as medidas tomadas pelo executivo e as permissões concedidas para determinadas operações.

Os documentos publicados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, em agosto e setembro de 2026 mostram essa diferença. Algumas autorizações foram suspensas, enquanto mecanismos humanitários permanecem listados. Esta descodificação descreve estas disposições datadas e o quadro apresentado pelo Serviço de Investigação do Congresso em 3 de Novembro. Não anuncia qualquer alívio adicional ou permissão geral para o comércio.

Várias fundações para a mesma restrição

O sistema dos Estados Unidos combina leis aprovadas no Congresso, decretos presidenciais e regulamentos administrativos. O SRC distingue as sanções directamente contra determinadas pessoas ou actividades das sanções secundárias, destinadas a dissuadir terceiros de tratar dos principais objectivos.

Uma pessoa ou empresa pode ter várias bases jurídicas. Remover uma designação não significa necessariamente que todas as outras restrições desapareçam. O efeito de uma publicidade deve ser avaliado com base no texto modificado, nos intervenientes envolvidos e nas operações efectivamente autorizadas.

Nem todas as 2026 suspensões são idênticas

Na sua comunicação actualizada de 8 de Setembro, a OFAC especifica uma primeira série de suspensões que entraram em vigor em 24 de Agosto. Abrange, nomeadamente, determinadas actividades educativas, determinadas transferências pessoais não comerciais, serviços de conferências, bem como intercâmbios desportivos e universitários abrangidos pelas licenças gerais F e G.

Uma licença geral permite, no seu âmbito, uma actividade proibida sem solicitar uma autorização individual. A sua suspensão elimina esta possibilidade; Não descreve necessariamente todas as actividades no mesmo sector.

A comunicação distingue um segundo conjunto, suspenso em 8 de Setembro: certas autorizações ou políticas relativas a sobrevoos, segurança aérea, reabastecimento e reparações de emergência, bem como a licença J-1 para determinadas estadias temporárias de aeronaves civis. Os acordos transitórios BB e DD previam um período de cessação ordenada até 8 e 23 de Setembro, respectivamente, sob reserva de condições. Estes prazos não são autorizações permanentes.

O pedido individual não é uma garantia

A declaração de 10 de Setembro estabelece a presunção de recusa dos pedidos de certificados relativos a operações proibidas pelas regras iranianas e outras autoridades competentes. O OFAC estabelece que as licenças específicas só podem ser emitidas quando exigidas por lei ou em circunstâncias excepcionais e urgentes, incluindo quando exista um risco para a vida, a integridade física ou a segurança ambiental.

O exame anunciado é individual, em consulta com o Departamento de Estado. Este procedimento não deve ser confundido com uma abertura comercial: a apresentação de um pedido não constitui autorização.

As disposições humanitárias também têm as suas limitações

A Licença Geral 8A, datada de 26 de outubro de 2020 e ainda incluída na página de programação iraniana consultada, trata de certas transações humanitárias que envolvem o banco central iraniano, a companhia nacional de petróleo ou entidades detidas por esta última pelo menos 50%. Refere-se a disposições específicas relativas a transacções e pagamentos autorizados.

O texto mantém exclusões e não permite transações proibidas por outras regras aplicáveis. O rótulo « humanitário » não substitui, portanto, a revisão da propriedade, do pagamento e das partes interessadas. Esta distinção descreve a lei citada; Não mede o acesso efectivo das populações a medicamentos ou alimentos.

Que Congresso Pode Mudar

O CRS recorda que determinadas disposições legislativas sujeitam o levantamento ou a derrogação às condições e certificações presidenciais. O seu relatório de 3 de Novembro indica igualmente que a Lei P.L.119-1111 prorrogou o termo da Lei de Sanções do Irão de 2026 para 2031.

Há que distinguir um eventual acordo nuclear da sua execução legal. De acordo com o CRS, a Lei INARA prevê um período de revisão parlamentar de trinta dias durante o qual o Presidente não pode conceder isenção das sanções legislativas abrangidas por este regime. Uma negociação pode preparar mudanças; não prova que já sejam aplicáveis.

Para seguir um anúncio sobre o Irão, três perguntas são, portanto, essenciais: que autoridade toma a decisão, que texto muda e quando? É a este nível que ocorre relaxamento ou endurecimento, em vez de um único sinal político.

Ilustração institucional genérica: Capitólio Americano em Washington em 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público nos Estados Unidos, através dos arquivos Wikimedia Commons e Libnanews. Esta fotografia não é uma decisão sobre as sanções de 2026.

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