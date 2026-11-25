Dois membros das forças navais no leste da Líbia morreram na terça-feira após o ataque de 22 de novembro no porto de Benghazi. O Kiev diz que ele alvejou dois navios russos. Trípoli condena a operação e afirma que não autorizou nenhuma ação militar estrangeira em suas águas. O destino preciso dos navios permanece em disputa.

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Dois membros das forças navais no leste da Líbia morreram na terça-feira, 24 de novembro, como resultado de ferimentos sofridos durante o ataque ao porto de Benghazi, de acordo com seu comando. A Ucrânia assumiu a responsabilidade pela operação, realizada no domingo contra navios que apresenta como ligados ao esforço de guerra russo. O governo de Trípoli afirma que não autorizou qualquer intervenção militar estrangeira no território ou nas águas líbias.

Duas mortes anunciadas dois dias após o ataque

Ambos os homens estavam ligados ao pessoal da Marinha Oriental. O comando identificou-os como Al-Taher Abdullah al-Sadeq e Tenente Ali Mohammed al-Sayd. Em sua declaração, ele afirma que eles foram feridos no ataque no domingo, 22 de novembro, ao amanhecer e as explosões subsequentes. Saddam Haftar, Vice-Comandante das Forças Orientais, prestou-lhes homenagem. O comunicado de imprensa não apresenta os dois homens como membros de uma tripulação russa.

Esta avaliação diz respeito às duas vítimas identificadas pelo comando líbio. Não permite a avaliação completa dos feridos ou das tripulações dos navios em causa.

O Kiev diz que ele alvejou um corvette e um navio de carga

Na segunda-feira, 23 de novembro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assumiu a responsabilidade por uma operação ao largo da costa da Líbia. Ele afirmou que os alvos eram um corvette da marinha russa e um navio de carga que Kiev acusou de transportar armas. As declarações ucranianas expuseram a justificação de Kiev. Não constituem uma confirmação independente da carga e do estado final dos dois navios.

O anúncio de dois mortos lado líbio traz um elemento separado para o arquivo. O comando de Benghazi relatou perdas dentro de suas próprias forças, enquanto a Presidência ucraniana descreveu os navios que afirma ter alvo. Estas duas afirmações não respondem à mesma pergunta.

Trípoli contesta qualquer autorização líbia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do governo de unidade nacional, com sede em Trípoli, condenou a operação e pediu explicações a Kiev. Rejeita a ideia de que a continuação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia confere a ambos os países o direito de conduzir acções militares em território líbio ou nas suas águas.

Trípoli não controla Benghazi, onde as forças do Marechal Khalifa Haftar estão baseadas. Foi, portanto, o Comando Oriental que anunciou as mortes, enquanto o governo de Trípoli assumiu uma posição diplomática. Nesta fase, nenhuma das declarações públicas pode estabelecer que a operação foi acordada por uma autoridade líbia.

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