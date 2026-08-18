Amnistia: Famílias Abra pressionam Aoun

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As famílias dos soldados mortos nos confrontos da Abra estão preparando uma nova mobilização contradireito geral da amnistiaadopção pelo Parlamento Europeu em 12 de Agosto de 2026. A sua acção, comunicada em 18 de Agosto, deve seguir dois caminhos: pedir ao Presidente Joseph Aoun que reenvie o texto à Assembleia ou que não lhe permita entrar em vigor na sua forma actual, e trabalhar com deputados que se oponham a certas disposições para um apelo ao Conselho Constitucional. O seu principal requisito mantém-se inalterado: impedir que uma medida de clemência beneficie, sem garantias suficientes, as pessoas que foram processadas ou condenadas em casos relacionados com ataques contra o exército e as forças de segurança.

Famílias Abra movem batalha para Baabda

Seis dias após a aprovação da lei, o desafio deixou de se concentrar nos próprios debates parlamentares. As famílias procuram agora agir durante a fase anterior à entrada em vigor final do texto. Seu primeiro alvo institucional é o Palácio Baabda, onde eles querem lembrar Joseph Aoun dos compromissos que ele tinha assumido em uma reunião anterior. De acordo com as informações comunicadas em 18 de Agosto, gostariam que o Chefe de Estado se recusasse a promulgar a lei na sua forma actual ou solicitasse uma nova deliberação ao Parlamento.

Este pedido baseia-se diretamente na posição de Joseph Aoun na frente de parentes militares. Em sua reunião, o presidente tinha assegurado que o sangue de soldados e membros das forças de segurança não poderia ser comprometido. As famílias acreditam agora que esta declaração deve ter um efeito concreto na decisão presidencial. Em sua opinião, uma promulgação não modificada seria difícil de conciliar com a linha anteriormente defendida em Baabda, uma vez que algumas disposições poderiam reduzir o tempo de prisão de pessoas ligadas a casos em que militares foram mortos.

A segunda abordagem dirige-se aos deputados que se opõem à versão aprovada. As famílias querem discutir com elas as condições para o encaminhamento ao Conselho Constitucional. Não podem recorrer apenas contra uma lei. O artigo 19.o da Constituição reserva-se este direito, nomeadamente, ao Presidente da República, ao Presidente da Câmara, ao Presidente do Conselho de Ministros ou a dez deputados. Por conseguinte, o desafio imediato consiste em reunir um número suficiente de parlamentares e identificar precisamente as disposições que poderiam ser contestadas.

Lei de anistia aprovada após meses de tensão

Adireito geral da amnistiaem 12 de Agosto de 2026, após vários meses de negociações, foi adoptada uma redução excepcional de certas frases. O texto procura abordar várias questões ao mesmo tempo: a situação dos presos que estão presos há muito tempo, atrasos judiciais, superlotação e questões políticas ou de segurança que vêm alimentando reivindicações há anos. Esta justaposição explica grande parte da controvérsia. As pessoas habilitadas a beneficiar do regime não são abrangidas pelas mesmas infracções, pela mesma via jurídica ou pelas mesmas responsabilidades.

Por conseguinte, o debate ultrapassou rapidamente a questão geral das prisões. Várias forças políticas apelaram à exclusão de certas categorias, incluindo as envolvidas em crimes contra militares. Outros sublinharam os longos períodos de detenção e o caso de detidos islâmicos qualificados, cujas famílias há anos denunciam demasiado tempo ou que consideram injustos. A dificuldade do Parlamento tem sido elaborar um mecanismo suficientemente amplo para responder à crise prisional sem dar a sensação de eliminar crimes particularmente sensíveis.

As discussões em comissões mistas já tinham demonstrado estas diferenças na Primavera. Representantes dos Ministérios da Justiça, Interior e Defesa, bem como os serviços militares e de segurança, haviam participado do trabalho. Assim, as reservas militares não apareceram no último momento. Em especial, diziam respeito aos possíveis efeitos da lei sobre as condenações em casos em que soldados ou membros das forças de segurança tinham sido visados.

A votação de 12 de Agosto abriu uma crise com o exército

A tensão atingiu o seu auge no Parlamento Europeu em 11 e 12 de Agosto. O Ministro da Defesa, Michel Menassa, quis apresentar aos deputados os comentários do Exército Libanês antes da votação. Ele tinha apresentado uma nota escrita e queria explicar a posição da instituição sobre as alterações feitas ao texto durante as negociações. Sua intervenção foi considerada importante porque essas mudanças poderiam mudar a duração real de certas sentenças e, portanto, o destino das pessoas condenadas em casos sensíveis.

O primeiro-ministro Nawaf Salam defendeu outro conceito de funcionamento do governo. Ele pretendia apresentar-se a posição do executivo e evitar várias vozes governamentais dando a impressão de posições conflitantes perante a Câmara. A disputa rapidamente assumiu uma dimensão institucional. Vários deputados pediram que Michel Menassa falasse diretamente, enquanto a ausência do Ministro da Defesa em parte do debate alimentou controvérsia.

Em 12 de agosto, tanto o bloco de lealdade da Resistência como o forte bloco do Líbano deixaram a reunião em protesto. Eles pediram que os comentários dos militares fossem ouvidos antes do debate continuar. No entanto, o Parlamento prosseguiu o seu trabalho e aprovou a lei. Esta sequência é agora invocada pelos opositores do texto para mostrar que as reservas da instituição militar não foram expostas a todos os deputados como o Ministro da Defesa desejava.

No dia seguinte à votação, Michel Menassa pediu desculpas às famílias dos soldados caídos. Lamenta que não tenha podido fazer ouvir a posição do exército perante a Câmara. A sua intervenção reforçou a percepção entre as famílias das vítimas de que a sua preocupação não se limita a uma reacção emocional, mas junta-se a uma reserva institucional expressa pelo Ministério da Defesa e pelo exército.

Abra permanece a linha vermelha de famílias militares

O arquivo Abra concentra grande parte desta oposição. Em 23 e 24 de junho de 2013, o exército libanês confrontou os partidários armados do Sheikh Ahmad al-Assir nesta área perto de Saida. Dezoito soldados foram mortos nos combates e muitos feridos. O confronto tinha sido um dos episódios de segurança interna mais mortais daquele período e tinha sido seguido por inúmeras prisões, processos e julgamentos.

Ahmad al-Assir, um pregador salafista conhecido por sua hostilidade ao Hezbollah e seu envolvimento na guerra na Síria, tinha escapado das forças de segurança após os combates. Foi finalmente preso em agosto de 2015 no Aeroporto Internacional de Beirute enquanto tentava deixar o Líbano sob uma identidade falsa. Vários processos judiciais então trataram dos eventos em Abra e as responsabilidades dos envolvidos nos confrontos.

Treze anos depois, as consequências destes procedimentos permanecem no centro do debate. As famílias dos militares recusam-se a permitir uma reforma geral das sanções para alterar o destino das pessoas reconhecidas envolvidas em um ataque contra o exército. Sua posição, portanto, não se refere simplesmente ao princípio abstrato de uma anistia. Abrange a definição de beneficiários e as exclusões contidas na lei.

Os familiares das vítimas exigem uma distinção clara entre as pessoas detidas por delitos secundários ou as que sofrem de longa detenção sem julgamento final, e as cujos casos incluem actos de violência contra o exército. Temem que um mecanismo geral de redução de sentenças tenha o mesmo efeito prático para categorias com responsabilidades muito diferentes.

As famílias já haviam avisado Joseph Aoun

A mobilização anunciada em 18 de agosto faz parte de uma campanha lançada vários meses antes. Na primavera, as famílias dos soldados mortos em Abra haviam solicitado publicamente que os crimes cometidos contra o exército fossem excluídos de qualquer medida geral. Enfatizaram a responsabilidade dos autores diretos, mas também dos cúmplices, instigadores, financiadores e pessoas que facilitaram os ataques.

Eles então se voltaram para Joseph Aoun. Sua abordagem foi baseada em um argumento institucional e simbólico. Antes de sua eleição como Presidente da República em janeiro de 2025, Joseph Aoun comandou o Exército Libanês por quase oito anos. Ele não estava à frente da instituição no momento da luta de Abra em 2013, mas sua jornada o ligou diretamente ao exército e deu um significado especial aos seus compromissos com as famílias militares.

No encontro com o chefe de Estado, os familiares das vítimas expressaram seus temores sobre a anistia e as reduções de sentenças. Joseph Aoun então estabeleceu um limite ao afirmar que ele não aceitaria que o sangue de soldados e membros das forças de segurança fossem comprometidos. Esta frase está agora no centro do seu argumento político. Querem que o Presidente traduza este compromisso utilizando os meios que lhe são dados pela Constituição.

O que Joseph Aoun pode fazer com o artigo 57

O artigo 57.o da Constituição libanesa dá ao Presidente da República uma alavanca clara. No prazo previsto para a sua adopção, pode, após ter informado o Conselho de Ministros, solicitar novamente uma nova deliberação de uma lei. O Parlamento não pode recusar este pedido. Se a Assembleia aprovar novamente o texto, então a Constituição estabelece as condições para esta segunda deliberação.

Essa prerrogativa explica por que a mobilização familiar está agora focada em Baabda. Uma remoção não removeria automaticamente a lei da anistia. No entanto, reabriria o debate parlamentar e permitiria que os opositores tentassem alterar as disposições contestadas, incluindo as relativas às condenações por crimes contra o pessoal militar.

O calendário também é importante. A Constituição prevê que o Presidente promulgue leis no prazo de um mês a contar da sua transmissão ao Governo, com excepção de procedimentos especiais para as leis declaradas urgentes. Se o prazo expirar sem promulgação ou remoção, a lei torna-se legalmente executória e deve ser publicada. As famílias têm, portanto, uma janela institucional limitada para a intervenção presidencial.

A decisão de Joseph Aoun também terá significado político. Uma consulta ao Parlamento significaria que considerava as reservas suficientemente importantes para justificar uma nova leitura. Permitir que o texto siga o seu rumo moveria, em vez disso, o centro da batalha para o Conselho Constitucional e a aplicação prática das reduções de sentenças.

O Conselho Constitucional como possível segundo bloqueio

A segunda opção estudada pelas famílias é mais técnica. O artigo 19.o da Constituição permite que dez deputados se apliquem ao Conselho Constitucional para revisão de uma lei. O Presidente da República, o Presidente da Câmara e o Primeiro-Ministro também têm esta faculdade. As famílias de Abra devem, portanto, passar por um desses atores institucionais para obter uma revisão constitucional.

Um recurso não constituiria um novo julgamento dos detidos em causa. O Conselho Constitucional não teria de decidir quem deveria ser libertado ou reduzido. Examinaria a conformidade das disposições contestadas com a Constituição e os princípios constitucionais aplicáveis. Por conseguinte, os requerentes devem apresentar pedidos jurídicos específicos e não podem limitar-se a denunciar a injustiça do texto aos seus olhos.

Esta etapa explica os contactos previstos com deputados contra a lei. Não basta contar os eleitos politicamente hostis ao texto. É necessário fazer um pedido, reunir o número necessário de signatários e tomar medidas nos prazos previstos para a verificação da constitucionalidade. A mobilização anunciada em 18 de Agosto marca assim o início de uma eventual ofensiva jurídica, e não a existência de um recurso já interposto.

Os processos de 11 e 12 de Agosto também poderiam ser revistos pelos opositores, mas qualquer desafio processual deveria basear-se em argumentos constitucionais estabelecidos. A retirada de dois blocos ou a controvérsia sobre a intervenção do Ministro da Defesa por si só não é suficiente para demonstrar a inconstitucionalidade da lei.

Ao contrário, famílias de prisioneiros também invocam justiça

Só o desafio das famílias militares não resume o arquivo de anistia. Há muito que os familiares dos presos e os seus advogados exigem uma resolução das situações que apresentam como injustiças. Em particular, denunciam a duração de determinadas detenções, os atrasos judiciais e a situação das pessoas que permaneceram na prisão durante anos sem uma decisão final.

Esta alegação diz respeito particularmente aos detidos frequentemente referidos no debate público como « islâmicos ». No entanto, esta categoria abrange diferentes situações. Alguns arquivos estão relacionados com Abra, outros para separar casos de segurança. Responsabilidades, acusações e convicções não são idênticas. É precisamente esta diversidade que dificulta a elaboração de uma medida geral.

As famílias reclusas acham que o sistema judiciário às vezes produziu períodos desproporcionados de prisão ou situações que exigem correção legislativa. Consideram que uma anistia ou uma redução excepcional da sentença pode ser uma resposta à disfunção acumulada. Esta posição tem encontrado apoio político, especialmente entre funcionários eleitos que têm vindo a pedir uma solução para o problema das longas detenções há vários anos.

Os familiares dos militares opõem-se a este argumento o direito das vítimas. Aceitam que erros ou atrasos nos tribunais podem ser corrigidos, mas recusam permitir tal correção para beneficiar pessoas condenadas por atos que resultaram na morte de soldados. Assim, o conflito é menos sobre a existência de um problema prisional do que sobre como traçar a fronteira entre casos que podem entrar em uma medida de clemência e aqueles que devem permanecer excluídos dele.

Uma crise prisional que alimentou o projeto de anistia

O contexto do texto continua a ser a crise crónica do sistema prisional libanês. Há anos que as prisões sofrem com a superlotação, os recursos inadequados e as consequências de longos processos judiciais. Em alguns casos, a própria detenção pré-julgamento tem alimentado pedidos de um mecanismo excepcional.

O Parlamento quis responder a esta situação, combinando amnistia e redução de certas sanções. Mas esta solução encontrou rapidamente uma grande dificuldade política: uma lei geral pode afectar ficheiros cuja carga simbólica e de segurança é muito diferente. Os crimes contra o exército, os casos de terrorismo ou os confrontos armados não são vistos como meros componentes da crise prisional.

Assim, os debates parlamentares oscilaram entre dois objectivos. O primeiro consiste em reduzir as consequências de um sistema judicial lento e de um sistema penitenciário em crise. A segunda visa preservar as exclusões que protegem os direitos das vítimas e manter o âmbito das condenações nos casos mais graves.

A lei adoptada em 12 de Agosto constitui o compromisso alcançado após estas negociações. A mobilização das famílias Abra, no entanto, mostra que esse compromisso não resolveu a discordância. Em vez disso, procura reabrir o texto antes de ser implementado.

O caso da Abra excede o nome de Ahmad al-Assir

A forte personalização do debate em torno de Ahmad al-Assir pode dar uma imagem muito estreita do problema. Para as famílias dos militares, a questão não diz respeito a um único homem. Querem que as exclusões cubram todas as pessoas cuja responsabilidade pelos ataques contra o exército tenha sido mantida de acordo com os procedimentos judiciais aplicáveis.

Essa posição estende-se às diversas formas de participação na violência. As famílias receiam que uma lei baseada principalmente na duração da prisão crie efeitos automáticos sem o devido respeito pela natureza das infracções. Por conseguinte, exigem uma leitura arquivada ou, no mínimo, exclusões jurídicas suficientemente precisas para impedir que uma redução da pena seja aplicada a casos que considerem incompatíveis com uma anistia.

Esta preocupação também afeta a imagem do exército. Num país marcado por repetidas crises políticas, comunitárias e de segurança, a instituição militar continua a ser um dos principais instrumentos do Estado. As famílias consideram que uma lei que reduza as consequências criminosas dos ataques contra seus membros enviaria um sinal contrário à proteção dos soldados.

Uma batalha política que não se sobrepõe às divisões habituais

A votação sobre a anistia também mostrou que as linhas divisórias não seguem exactamente as alianças políticas tradicionais. As Forças Libanesas defenderam o princípio da lei, enquanto o forte Líbano e o bloco de lealdade da resistência deixaram a reunião de 12 de agosto sobre a questão da intervenção do Ministro da Defesa. Os deputados sunitas a favor de uma solução para alguns detidos também exerceram uma pressão significativa sobre o texto.

Estas posições não significam que todos os intervenientes apoiem os mesmos beneficiários ou disposições. Alguns defendem a anistia como resposta às detenções consideradas excessivas. Outros contestam principalmente o processo no Parlamento ou apelam a novas exclusões. Assim, o caso combina considerações judiciais, comunitárias e institucionais sem se reduzir a um confronto entre dois campos perfeitamente constituídos.

É também por isso que as famílias da Abra estão agora à procura de deputados que possam apoiar uma solução em disposições específicas em vez de uma coligação geral contra a anistia. Seu objetivo declarado é modificar ou neutralizar artigos que considerem injustos para com as vítimas, não transformar sua mobilização em confronto partidário.

O precedente de Nahr el-Bared reforça a sensibilidade militar

A questão também vai além das lutas de Abra sozinho. O Exército Libanês tem experimentado vários confrontos mortais com grupos armados nas últimas duas décadas. A batalha de Nahr al-Bared contra Fatah al-Islam em 2007 resultou, nomeadamente, em pesadas baixas nas fileiras militares e numerosos processos judiciais.

Os confrontos e ataques de Ersal 2014 por grupos jihadistas no Bekaa também marcaram a instituição por muito tempo. Militares e seguranças tinham sido mortos ou raptados. Alguns prisioneiros foram posteriormente executados. Esses precedentes explicam a elevada sensibilidade de qualquer disposição legislativa que possa afetar os autores da violência contra as forças do Estado.

Para as famílias Abra, uma exclusão insuficientemente precisa criaria, portanto, um precedente que iria além de seu próprio arquivo. A sua abordagem visa assegurar o reconhecimento de um princípio: a correcção de avarias penais ou judiciais não deve apagar a diferença entre as pessoas detidas devido a procedimentos excessivamente longos e as condenadas pela sua participação em ataques mortais contra o exército.

Um confronto entre dois conceitos de equidade

No final, o debate da amnistia contrasta duas noções de equidade que não são necessariamente conciliáveis em todos os casos. As famílias de presos exigem que o Estado leve em conta o tempo já gasto na prisão, os atrasos nos tribunais e as imperfeições do sistema judicial. Consideram que um Estado excessivamente lento para julgar um arguido é responsável pela duração da sua detenção.

As famílias dos militares respondem que o Estado também tem uma obrigação para com as vítimas. Em sua opinião, uma medida geral não pode transformar o mau funcionamento do sistema numa redução automática da punição dos responsáveis pela morte de soldados. Por conseguinte, solicitam que a natureza do crime continue a ser um critério determinante, mesmo quando a duração da prisão é excepcionalmente longa.

Este confronto explica porque a palavra « amnistia » permanece particularmente explosiva no Líbano. Uma anistia nunca é apenas um mecanismo prisional quando se trata de episódios de violência política ou de segurança. Pode ser interpretada como uma decisão de virar uma página, mas também como um desafio ao reconhecimento judicial das vítimas.

O Parlamento poderia ser forçado a reabrir o compromisso

Se Joseph Aoun usar a secção 57, o Parlamento terá de rever novamente a lei. Esta hipótese colocaria os deputados à frente das mesmas diferenças que marcaram a votação de 12 de Agosto, mas num contexto diferente. As reservas do exército, as declarações de Michel Menassa e a mobilização das famílias seriam então conhecidas por todos antes da segunda deliberação.

Os eleitos a favor do texto devem decidir se mantêm a redacção actual ou acordam em clarificar as exclusões. Os opositores poderiam, pela sua parte, procurar alterar as disposições que consideram demasiado amplas sem pôr em causa medidas que beneficiam os detidos que não estão envolvidos em crimes contra os militares.

No entanto, tal regresso ao Parlamento não garantiria uma alteração. A Constituição prevê que, após o despedimento presidencial, a Câmara possa voltar a votar. O objectivo da abordagem familiar é, portanto, criar um equilíbrio político de poder suficientemente importante para a segunda leitura, não só para confirmar o texto anterior.

Um remédio constitucional exigiria um argumento preciso

O contrário, o do Conselho Constitucional, impõe uma lógica diferente. A raiva das famílias, os sacrifícios dos militares ou a controvérsia política em torno do voto não são, em si mesmos, meios legais. Os requerentes devem demonstrar que uma ou mais disposições violam uma norma constitucional.

A questão da igualdade perante a lei poderia incluir a reflexão jurídica de acordo com a formulação exacta do regime e as categorias que cria. No entanto, qualquer desafio deve basear-se no texto adoptado e nos efeitos precisos das distinções. Por conseguinte, seria prematuro declarar, em 18 de Agosto, que um recurso seria bem sucedido ou que uma disposição específica seria anulada.

Os procedimentos de adopção também podem ser examinados se os parlamentares considerarem que uma regra constitucional foi ignorada. Novamente, a controvérsia causada pela impossibilidade de Michel Menassa de expor as observações do exército não é suficiente automaticamente. A distinção entre uma irregularidade política e uma violação constitucional será decisiva se os processos forem iniciados.

Joseph Aoun torna-se o ator central do pós-votação

A sequência aberta em 18 de agosto deu assim a Joseph Aoun um lugar que não ocupou durante as negociações parlamentares. O Chefe de Estado já não elabora o compromisso e não participa na votação, mas agora tem o poder de provocar uma nova deliberação. Esta prerrogativa faz de Baabda o primeiro ponto de passagem do protesto da família.

Seu passado como comandante do exército reforçou a pressão sobre ele. Os familiares dos militares não são apenas endereçados ao Presidente como guardião de um procedimento constitucional. São também dirigidas a um ex-chefe da instituição cujos filhos ou parentes eram membros.

Esta dimensão não determina legalmente a decisão presidencial, mas aumenta o seu custo político. Se Joseph Aoun promulgar o texto sem pedir uma nova leitura, terá de responder às famílias que invocam as suas declarações anteriores. Se regressar, reabrirá um caso que já criou uma crise entre o Governo, o Parlamento e o Ministério da Defesa.

A mobilização de 18 de Agosto pretende permanecer no quadro institucional

Apesar da forte carga emocional do caso, os passos anunciados atualmente favorecem mecanismos legais. As famílias querem dirigir-se ao Presidente, convencer os deputados e, se estiverem reunidas as condições, utilizar o Conselho Constitucional. Esta estratégia procura transformar o desafio das vítimas numa batalha institucional e não num confronto de rua.

Essa orientação é importante em um caso que poderia causar altas tensões. As famílias dos detidos mobilizaram-se em várias ocasiões para exigir anistia ou redução de sentenças. Qualquer confronto direto entre os dois grupos poderia acrescentar uma dimensão social e comunitária a uma questão já complexa.

A utilização das instituições permite também definir mais precisamente o litígio. A questão não é mais simplesmente quem é a favor ou se opõe à « amnistia ». O objectivo é determinar quais as disposições que devem ser alteradas, quais os crimes que devem ser excluídos e quais as garantias que devem acompanhar a redução das penas.

Em 18 de Agosto, a decisão passou para a Presidência

A notícia de hoje é, por conseguinte, menos no Parlamento do que nas etapas organizadas após a votação. As famílias dos soldados mortos em Abra querem lembrar Joseph Aoun de sua palavra e usar o tempo constitucional antes da plena entrada em vigor da lei. Seu pedido de remoção coloca o presidente diretamente em frente ao limite que ele mesmo havia formulado sobre crimes contra soldados e membros das forças de segurança.

Ao mesmo tempo, preparam uma solução de retirada ou uma segunda frente, aproximando-se dos deputados capazes de apreender o Conselho Constitucional. Esta estratégia mostra que não consideram a votação de 12 de Agosto como o fim do processo político. Querem explorar os dois mecanismos ainda disponíveis: a nova deliberação solicitada pelo Presidente e a revisão constitucional.

Para Joseph Aoun, o arquivo concentra várias restrições. Deve ter em conta o seu compromisso com as famílias militares, as reservas expressas pelo exército, o voto da Câmara e as exigências dos detidos cujos familiares denunciam anos de atraso judicial. Por conseguinte, qualquer decisão terá consequências para além dos beneficiários imediatos da lei.

A partir de 18 de agosto de 2026, ainda não foi anunciada qualquer remessa ao Conselho Constitucional, conforme arquivado pelas famílias, e não foi estabelecido qualquer demissão presidencial. O próximo desenvolvimento concreto depende da resposta de Baabda e da capacidade das famílias de reunir parlamentares em torno de um remédio. É agora nestas duas frentes que o futuro imediato da lei geral de anistia está sendo jogado para fora e, para os parentes dos soldados que morreram em Abra, a possibilidade de impedi-lo de aplicar aos casos que eles consideram ser uma linha vermelha.