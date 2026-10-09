Imortalidade Gilgamesh

Gilgamesh Após a queda de Humbaba, a história de Gilgamesh se volta para uma busca mais sombria: a da imortalidade. « Enkidu, por outro lado, pressione que o..

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Gilgamesh

Após a queda de Humbaba, a história de Gilgamesh se volta para uma busca mais sombria: a da imortalidade.

« Enkidu, por outro lado, pressione que os deuses não vão deixar este crime impune. O mal-estar se resolve após a vitória.

Os deuses então enviam o Touro Celestial para punir os heróis de sua indignação na floresta sagrada.

Enkidu adoece e morre, deixando Gilgamesh dominado por uma nova dor e medo: a de sua própria morte.

Então o rei de Uruk passou por montanhas e desertos, procurando uma maneira de escapar do destino dos homens.

Ele encontra Out-Napishti, o único sobrevivente do Grande Dilúvio, que lhe revela a existência de uma planta de eterna juventude.

Mas uma cobra o rouba durante seu sono: Gilgamesh entende que nenhum homem escapa da morte.

Cedro de Deus, Bcharre, Norte do Líbano

Assista ao vídeo original no YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews