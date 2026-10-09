Imortalidade Gilgamesh

Gilgamesh
Após a queda de Humbaba, a história de Gilgamesh se volta para uma busca mais sombria: a da imortalidade.
« Enkidu, por outro lado, pressione que os deuses não vão deixar este crime impune. O mal-estar se resolve após a vitória.
Os deuses então enviam o Touro Celestial para punir os heróis de sua indignação na floresta sagrada.
Enkidu adoece e morre, deixando Gilgamesh dominado por uma nova dor e medo: a de sua própria morte.
Então o rei de Uruk passou por montanhas e desertos, procurando uma maneira de escapar do destino dos homens.
Ele encontra Out-Napishti, o único sobrevivente do Grande Dilúvio, que lhe revela a existência de uma planta de eterna juventude.
Mas uma cobra o rouba durante seu sono: Gilgamesh entende que nenhum homem escapa da morte.
Cedro de Deus, Bcharre, Norte do Líbano
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