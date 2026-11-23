Um lembrete publicado na segunda-feira 23 novembro alvos 2 kg sacos de batata vermelha vendido pela E.Leclerc na França. O ReminderConso relata altos níveis de glicoalcaloides. Uma recolha separada publicada em 21 de Novembro diz respeito a sacos de 2,5 kg distribuídos pela Lidl. Aqui estão as referências a serem verificadas na embalagem.
A retirada de 23 de Novembro diz respeito às saquetas E.Leclerc de 2 kg
O produto « Red Sauté Steam Batatas » é vendido sob a marca Carte du Primeur. Ele está a usar o código de barras3564706639195e número do lote26128774, com um dos três códigos de embalagem seguintes:EMB 47285, EMB 51248 ou EMB 84035A folha indica uma comercialização de 16 de Outubro a 23 de Novembro em França. 23 de novembro é o fim deste período de venda, não um prazo anunciado para o reembolso.
Sacos Lidl têm outro código de barras
O recall Lidl visa batatas vermelhas de variedade Mel, sob a marca Côté marché. O saco de2,5 kgcódigo de barras do urso20253400e número do lote26128774A folha apresenta uma venda de 22 de Outubro a 9 de Novembro e enumera as lojas em causa. O número do lote é idêntico em ambas as folhas, mas os códigos de embalagem e de barras diferem. As opiniões não estabelecem uma origem comum.
Não consumir os produtos em causa
Ambas as opiniões pedem para não consumir os sacos em causa e prevêem um reembolso. O produto pode ser comunicado ao ponto de venda. Os glicoalcaloides estão naturalmente presentes na batata. Os registros indicam que em altas quantidades podem causar distúrbios digestivos. A opinião E.Leclerc convida as pessoas que têm sintomas após consumir o produto para consultar o seu médico sem demora e especificar este consumo.
Ilustração: batatas vermelhas, arquivo julho 2024. A imagem não representa os sacos recolhidos. Albertinon / Wikimedia Commons, CC BY 4.0; Libnanews vestir.
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