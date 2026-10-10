Líbano: a corrente do Estado desmorona, os geradores queimam

« Líbano: a corrente do estado desmorona, os geradores explodem » Em fevereiro, o Estado forneceu 7-9 horas de energia por dia. Em julho, cerca de quatro horas. Em Agosto, às vezes duas horas em Trípoli…

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« Líbano: A corrente do estado falha, Geradores Flam

Em fevereiro, o Estado forneceu de 7 a 9 horas de energia por dia. Em julho, cerca de quatro horas. Em agosto, às vezes 2 horas em Trípoli. Entretanto, o preço dos geradores privados saltou cerca de 60%.

🛢️ Le diesel a frôlé 1 500 $ la tonne, contre 680 $ prévus au budget.

Uma tarifa variável proposta, depois recusada no Conselho de Ministros.

350 milhões de dólares devido a EDL, e 40% da eletricidade perdida na rede.

Uma chamada para até 350 MW de energia solar com baterias.

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