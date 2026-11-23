A carta verde custará 1,67 euros em França já em Janeiro de 2027, contra 1,52 euros em 2026. No entanto, o regulador prevê uma diminuição do gasto médio dos correios domésticos. As taxas estão aumentando, mas o uso está diminuindo. Isto é ilustrado pelos calendários, volumes e projecções orçamentais anuais.

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Em França, a carta verde de 20 gramas aumentará de 1,52 € para 1,67 € em 1 de janeiro de 2027. No entanto, o regulador antecipa uma diminuição do orçamento médio dos correios domésticos. Não se espera que o correio seja mais barato: o seu cálculo pressupõe que as famílias utilizem menos os serviços postais.

La Poste publicou seus preços para remessas da França metropolitana em 2027. A nova rede segue um parecer emitido pela Arcep em 21 de Julho e divulgado em 27 de Julho. O observatório do regulador, publicado em 5 de Novembro, ajuda a compreender porque é que um selo mais caro pode andar de mãos dadas com uma despesa média inferior.

O preço do selo de 20 gramas sobe em 15 centavos

O preço padrão da carta verde de 20 gramas aumentou de 1,39 euros em 2025 para 1,52 euros em 2026. Atingirá 1,67 euros em Janeiro de 2027, um aumento de quase 10% em relação a um ano. Ao longo de dois anos, a diferença é de 28 cêntimos, pouco mais de 20%. Estes valores referem-se ao mesmo produto e à mesma faixa de peso. Eles não se aplicam a todos os modos de correio ou correio.

La Poste: taxas da França metropolitana para cartas até 20 g Produto 2026 2027 Variação Carta verde, envio interno 1,52 € 1,67 € +0,15 € Carta verde para imprimir em casa 1,49 € 1,63 € +0,14 € Interior recomendado R1, sem recibo 6,11 € 6,47 € +0,36 € Recomendado internacional R1, sem recibo 7,20 € 7,50 € +0,30 €

O selo home e o selo digital do telefone não são o mesmo produto. O primeiro será exibido em 1,63 euros, excluindo papel e impressão. O segundo segue a tarifa normal da carta verde. Uma carta de acompanhamento ou recomendação também atende a outras necessidades. O documento recomendado fornece a prova de depósito; O aviso de recepção é uma opção faturada separadamente.

Por que razão o orçamento médio não segue o preço unitário

O Arcep compara três montantes anuais. A cesta média de 2026 foi reestimada em 26,71 euros. Se as famílias mantivessem as mesmas utilizações em 2027, as novas tarifas aumentariam essas despesas para 28,62 euros. Tendo em conta a diminuição prevista da utilização, o regulador reduz a sua projeção para 24,40 EUR. A diminuição prevista é, portanto, de 2,31 euros, enquanto que a volumes constantes o aumento de preços custaria 1,91 euros a mais.

Esta cesta inclui a carta verde, o recomendado, o pacote e serviços, como re-envio de correio. Na projecção 2027, a carta verde representa 10,47 euros e recomendou 6,53 euros. Só eles pesam quase sete euros em dez das despesas estimadas. O montante de 24,40 euros não é um montante fixo nem o montante que cada agregado familiar pagará.

Para uma família que envia dez letras verdes de 20 gramas no ano, a taxas inalteradas dentro de cada ano, o cálculo é diferente: 15,20 euros em 2026, em comparação com 16,70 euros em 2027. Este montante representa um montante adicional de 1,50 euros. Por conseguinte, a Arcep não afirma que o mesmo serviço será mais barato. Sua projeção se deve à diminuição do consumo de serviços postais.

Menos folds para uma rede que deve continuar a distribuí-los

O último Observatório Anual de Arcep conta cerca de cinco bilhões de cartas enviadas em França ou exportadas em 2025. O volume caiu 8,5% em um ano, após uma queda de 9,5% em 2024. Sem correio eleitoral, os volumes de correspondência de empresas privadas e de pequenas empresas têm vindo a diminuir cerca de 15% ao ano nos últimos quatro anos. Trata-se de medidas de tráfego, distintas das despesas médias projectadas.

O serviço postal universal exige que o seu fornecedor mantenha os serviços de recolha e distribuição no território. Por conseguinte, alguns dos custos da rede não diminuem à mesma taxa que o número de cartas apresentadas. Ao estabelecer o quadro pautal 2026-29, a Arcep afirma que teve em conta tanto o défice desta missão, a diminuição dos volumes como os esforços necessários à redução dos seus custos. A empresa distribui os aumentos entre suas ofertas. A média ponderada atingiu 6,7% em 2027 no serviço universal; não corresponde à taxa aplicada a cada carimbo.

Finalmente, a grelha La Poste fixa preços da França metropolitana, não do Líbano. A tarifa internacional indica um preço postal, mas não garante que todos os serviços estejam disponíveis para um destino específico. Para uma carta enviada ao Líbano, uma carta registada e um pacote são objecto de diferentes ofertas: as condições de aceitação e acompanhamento são verificadas separadamente.

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