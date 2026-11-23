A companhia de petróleo pública líbia estima que 350.000 barris por dia não serão produzidos em Sharara. Em Hamada, equivale a 15.000 barris por dia a queda já sofrida. No seu comunicado de 23 de Novembro, o NOC não especifica a data de recuperação nem o efeito sobre as exportações.

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A líbia National Petroleum Company (NOC) estima que a interrupção do bruto de Sharara poderia reduzir a produção em cerca de 350.000 barris por dia. Em um comunicado de imprensa emitido na segunda-feira 23 de novembro, ele equivale a cerca de 365.000 barris por dia da falta de produção a ser acumulada com o de Hamada, já em um impasse. Este total é uma estimativa da empresa, não um balanço das exportações.

Dois acórdãos, em datas diferentes

O NOC atribui a nova interrupção a um grupo que não nomeia. No momento de seu lançamento, a empresa apresentou os 350.000 barris por dia em Sharara como uma perda esperada, não como uma queda já medida ao longo de um dia inteiro. Em Hamada, por outro lado, ela diz que a interrupção durou mais de duas semanas e já representa cerca de 15.000 barris por dia de produção perdida.

A diferença é importante para avaliar o número nacional: os 365.000 barris por dia combinam um efeito esperado com uma redução já registrada. Eles não dizem quantos dias a perturbação vai durar ou quantas cargas serão afetadas. A empresa não forneceu quaisquer horários de re-in-service ou registros de carga neste lançamento.

Pedidos de retoma das operações

O Conselho do BCE solicitou às autoridades líbias que restabelecessem os dois fluxos e anunciou a sua intenção de iniciar processos judiciais. A empresa não anunciou uma declaração de força maior neste texto. Estas interrupções de produção são distintas do caso do navio Benghazi; Não há ligação entre os dois ficheiros.

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