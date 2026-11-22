Um vídeo transmitido no Dia da Independência mostra uma visita com mais de um mês de idade, de acordo com o Ministério da Educação. O município de Debel disse que a escola não tinha sido consultada.

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O Primeiro-Ministro Nawaf Salam e o Ministro da Educação, Rima Karamé, condenaram no domingo, 22 de Novembro, a entrada do porta-voz árabe do exército israelita na escola pública Debel, no Sul do Líbano. Por ocasião do Dia da Independência, as imagens não datam do dia das celebrações: o ministério coloca os fatos em mais de um mês e diz que não foi informado.

Numa mensagem publicada no domingo, no X, Ella Waweya menciona uma recente visita ao Sul do Líbano e diz que ficou impressionada com a esperança das crianças que conheceu lá. Ela acompanha esta mensagem com um vídeo e deseja independência. O Ministério da Educação libanês identifica a escola como escola pública de Debel e indica que as imagens foram tiradas nas salas de aula na presença dos alunos. Nenhuma destas declarações indica a data exacta da visita.

O município diz que a escola não foi consultada

Em um comunicado de imprensa transmitido no domingo à noite, o município de Debel faz a visita em cerca de um mês e afirma que não tinha sido coordenado com a gestão do estabelecimento. Afirma que nem a escola, nem os alunos, nem os habitantes decidiram transmitir o vídeo ou o seu calendário. O município insiste que a escolha dos moradores para permanecer em sua aldeia não significa que eles aceitem a ocupação, e silêncio diante de soldados armados não significa consentimento. Apela ao Estado libanês para que proteja as famílias e as escolas.

Rima Karamé denuncia o uso de estudantes em uma comunicação militar e diz que seu ministério vai acompanhar as autoridades competentes. Hassan Mourad, presidente da Comissão Parlamentar da Educação, vê isso como uma violação da soberania libanesa e pede ao governo para estabelecer as circunstâncias da visita e as responsabilidades. Ele anunciou um acompanhamento por sua comissão, sem mencionar a abertura de um inquérito formal.

Salam pede presença internacional após UNIFIL

Nawaf Salam descreve a entrada do exército israelense na escola como uma violação dos direitos das crianças e a proteção das escolas. Na mesma declaração, mas por outro lado, pediu uma fórmula com as Nações Unidas que mantivesse uma presença internacional no Sul após o fim do mandato da UNIFIL e preservasse o acesso humanitário a Debel e aldeias vizinhas. Não anuncia nenhum dispositivo ou calendário fixo.

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