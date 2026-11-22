Em Debel, um vídeo transmitido na Independence mostra fatos anteriores. O funeral do Georges Khodr está marcado para quinta-feira. Kiev, dia de luto segunda-feira; Em Antalya, COP31 termina sem um pacto.

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Segunda-feira, 23 de Novembro de 2026, meia-noite em Beirute. Nawaf Salam condena a entrada do exército israelense em uma escola pública em Debel e, separadamente, pede a continuação de uma presença internacional no Sul após a UNIFIL. O Patriarcado ortodoxo anuncia o programa fúnebre de Georges Khodr. Na Ucrânia, a região de Kiev observará um dia de luto. Finalmente, a COP31 terminou sem um pacto de Antalya e as finais da ATP entregaram seus dois vencedores.

Debel: Vídeo da independência mostra fatos passados

O porta-voz árabe do exército israelense, Ella Waweya, transmitiu um vídeo no domingo 22 de novembro por ocasião do Dia da Independência do Líbano. No texto que acompanha o vídeo, ela evoca uma recente visita ao Sul e um encontro com as crianças. O Ministério da Educação identifica a escola pública Debel e coloca os fatos em mais de um mês, sem dar a data exata. O ministro Rima Karamé disse que o ministério não havia sido informado. O município afirma, por sua vez, que a visita não foi coordenada com a gestão da escola e que nem a escola, nem os alunos, nem as famílias decidiram transmitir.

O Primeiro-Ministro Nawaf Salam denunciou uma violação dos direitos das crianças e a protecção das escolas. Na mesma declaração, pediu uma fórmula da ONU que preserva uma presença internacional no Sul após o fim do mandato da UNIFIL e mantém o acesso humanitário às aldeias em causa. Este pedido, distinto da sua condenação dos actos de Debel, não constitui uma decisão ou anúncio da ONU de uma nova missão.

O funeral de Georges Khodr terá lugar na quinta-feira

O Patriarcado ortodoxo grego de Antioquia e a Arquidiocese fixaram na quinta-feira, 26 de novembro, o funeral público do Metropolitan Emérito Georges Khodr, cuja morte foi anunciada no domingo. A cerimônia terá lugar das 14h às 15h na Igreja de São Jorge, em Bsalim. O enterro está agendado das 15h às 16h na Igreja de Mar Chaaya em Broummana.

As condolências serão recebidas em Bsalim na terça-feira 24, quarta-feira 25 e sexta-feira 27 de novembro, das 11h às 18h, e depois em Trípoli no sábado 28, ao mesmo tempo. Estes tempos são indicados no tempo libanês. O programa publicado no domingo à noite especifica os lugares e horários após o anúncio inicial da morte.

Região de Kiev em luto após greves de domingo

A Administração da Região de Kiev anunciou um dia de luto para segunda-feira, 23 de novembro. Em Dymer, onde um edifício residencial foi atingido no domingo, a administração regional confirmou uma quinta morte no domingo à noite, depois de um corpo ser limpo nos escombros. O presidente Volodymyr Zelensky havia indicado anteriormente que o resgate havia tirado uma criança dos escombros.

O presidente fez uma avaliação separada a Vychneve, onde uma greve atingiu um comércio: três mortos e treze feridos. O luto diz respeito ao oblast de Kiev, que tem sua própria administração, distinta da capital.

Antalya: COP31 termina sem um pacto, mas com decisões

A Conferência Climática da ONU foi concluída no domingo em Antalya. Não houve consenso sobre os dois textos reunidos pela Presidência sob o nome do « Pacto de Antália ». Em especial, as delegações opuseram-se à atenção dada à saída dos combustíveis fósseis e ao financiamento da adaptação.

a falta de consenso sobre este quadro não falhou em todas as negociações. O plenário adoptou decisões separadas sobre o objectivo global de adaptação, o Fundo de Adaptação e o programa de trabalho para uma transição justa. Estas decisões não tornam aplicáveis as propostas contidas no pacto.

Em Turim, Alcaraz ganha o single e uma dupla francesa ganha o duplo

Carlos Alcaraz ganhou seu primeiro título no ATP Finals no domingo. Ele venceu Alexander Zverev 6–2, 7–6 (9–7), depois de jogar fora três bolas de segunda corrida no jogo decisivo. Anteriormente, o francês Theo Arribadé e Albano Olivetti haviam ganhado o dobro antes de Marcelo Arévalo e Mate Pavić, 3-6, 7-6 (7-2), depois 10-6 no tie-break.

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