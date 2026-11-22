Carlos Alcaraz ganhou seu primeiro título de final da ATP no domingo em Turim. O espanhol venceu o número um Alexander Zverev na final dos singles, em dois sets. Levado para o jogo decisivo da segunda rodada, ele salvou três sets antes de terminar o jogo.

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Carlos Alcaraz venceu as finais da ATP em singles pela primeira vez no domingo 22 de novembro em Turim. O espanhol venceu o mundo número um Alexander Zverev em dois conjuntos, 6–2, 7–6 (9–7). O alemão tinha três bolas para igualar a uma rodada em todos os lugares, mas não podia liderar a final em um terceiro conjunto.

Três segundos de balas apagadas

Zverev não tinha perdido um conjunto da semana antes da final. Ele espalhou três bolas do seu primeiro jogo de serviço, mas Alcaraz pegou o terceiro jogo e venceu o primeiro round por 6-2. O espanhol novamente assumiu o serviço de seu oponente no início do segundo set, antes de deixar sua 4-2 liderança escapar.

O jogo decisivo deu a Zverev sua melhor chance de reviver a final. Ele liderou 6-3. Alcaraz apagou as três bolas consecutivas e ganhou seis dos últimos sete pontos no jogo decisivo. Ele concluiu com um revés vencedor em sua segunda bola de jogo, depois de duas horas e um minuto de jogo de acordo com ATP.

Cinco partidas ganhas em Turim

Finalista derrotado por Jannik Sinner em 2025, Alcaraz deixou Turim desta vez sem derrota. Após três vitórias no pool, ele eliminou Ben Shelton na semifinal no terceiro set decisivo. Ele ganhou domingo seu sexto título da temporada, o trigésimo de sua carreira de acordo com o circuito. Zverev, já sagrado para as finais da ATP em 2018 e 2021, mantém o primeiro lugar do mundo.

Esta final simples é distinta da do duplo, em que o francês Théo Arribagé e Albano Olivetti bater Marcelo Arévalo e Mate Pavić no início do domingo.

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