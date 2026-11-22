As greves danificaram um edifício das Nações Unidas em Cartum no início de domingo, 22 de novembro. O coordenador humanitário do Sudão confirmou que os funcionários estavam lá dentro. Os moradores também relatam danos às casas. A declaração da organização não especifica o resultado deste incidente ou do seu autor.

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As greves danificaram um edifício das Nações Unidas em Cartum no início do domingo, 22 de novembro, enquanto a equipe da organização estava lá dentro. A coordenadora humanitária das Nações Unidas no Sudão, Denise Brown, informou que as instalações estavam em uma área residencial. Sua declaração não especifica se as pessoas foram feridas no edifício e não atribuiu as greves.

Alojamento também danificado em Cartum

Moradores entrevistados separadamente pela AFP e rádio sudanesa Dabanga relataram danos às casas. Uma testemunha citada pela AFP descreveu os moradores que buscavam limpar seus entes queridos dos escombros após o colapso de uma casa. Outro, entrevistado por Dabanga, relatou que sua casa havia sido danificada sem causar ferimentos em sua casa. Estes testemunhos dizem respeito a habitações, não a instalações das Nações Unidas.

Não está estabelecido que o edifício das Nações Unidas foi deliberadamente alvo. O comunicado não especifica a extensão dos danos ou suas consequências no trabalho das equipes. Os resultados relatados em outros lugares na aglomeração não são suficientes para estabelecer o que ocorreu neste incidente. O Parlamento árabe condenou as greves e apelou à protecção dos civis e das instalações humanitárias.

ONU recorda proteção de equipes humanitárias

Denise Brown lembra que o direito humanitário internacional protege pessoal de socorro e propriedade. A organização diz que mantém equipes no Sudão para ajudar a população, inclusive em áreas onde a guerra complica o deslocamento e a distribuição de ajuda.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos publicou uma avaliação nacional em 17 de novembro, confirmando as mortes de mais de 2.230 civis entre janeiro e o final de outubro de 2026, incluindo mais de 1.630 em ataques de drones. Estes números cobrem todo o Sudão durante dez meses, não os acontecimentos de domingo em Cartum. O ACNUDH salienta que o balanço real é provavelmente mais elevado.

Foto: Khartoum à noite em 2007, uma imagem de arquivo não relacionada com as greves de 22 de novembro. Aamirco / Wikimedia Commons, domínio público.

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