A tempestade de Ação de Graças depositou até 38 centímetros de neve no leste do Missouri. No sudeste do estado, cerca de 10.000 domicílios foram privados de eletricidade no auge do episódio. Na sexta-feira, o acesso ao leste dos Estados Unidos, mas os chuveiros persistem perto dos Grandes Lagos antes do fim de semana.

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A tempestade de Ação de Graças depositou até 38 centímetros de neve no leste do Missouri. No sudeste do estado, cerca de 10.000 domicílios foram privados de eletricidade no auge do episódio. Na sexta-feira, o acesso ao leste dos Estados Unidos, mas os chuveiros persistem perto dos Grandes Lagos antes do fim de semana.

A mesma tempestade trouxe fortes nevascas para Missouri e fortes chuvas ao longo da costa atlântica dos Estados Unidos. Na sexta-feira, 27 de novembro, o Centro de Previsão do Tempo, o centro de previsão federal, anunciou uma melhoria gradual no leste do país. O registro do episódio estava começando a ficar mais claro no Centro-Oeste: o serviço meteorológico de Paducah registrou cerca de 10.000 domicílios particulares de eletricidade no auge da tempestade no sudeste do Missouri.

Até 28 cm estimado em Perryville

O Centro de Previsão do Tempo relata cumulações que variam de 25 a 38 centímetros em partes do leste do Missouri e sudoeste de Illinois. Mais ao sul, o escritório de Paducah encontrou uma faixa de neve marcada em seis condados de Missouri, incluindo Perry, Bollinger e Cape Girardeau. Em Perryville, a pesquisa preliminar consistia de 10,4 polegadas, aproximadamente 26 centímetros, e uma estimativa separada de 11 polegadas, quase 28 centímetros. Os 38 centímetros máximos do balanço regional não são, portanto, a medida Perryville.

As quedas começaram na quarta-feira 25 de novembro e continuaram na quinta-feira, dia de Ação de Graças. A chuva foi relatada em Perryville após o acúmulo matinal. No extremo sudoeste de Illinois e Kentucky, o centro de Paducah registrou até cinco centímetros em sua área de monitoramento. Essas diferenças explicam porque a experiência dos motoristas pode ter variado consideravelmente de uma viagem para outra. O número de 10.000 domicílios corresponde ao pico do apagão no sudeste do Missouri, não o número de clientes ainda sem energia na sexta-feira.

Trabalho suspenso em torno de Saint-Louis

O Departamento de Transporte de Missouri anunciou a suspensão da maioria dos locais de construção em rodovias e estradas estaduais em torno de Saint-Louis até domingo 29 de novembro. O regime, destinado a facilitar as viagens de fim de semana, deixa em vigor as restrições impostas pelas barreiras permanentes e permite uma resposta de emergência. O serviço também anunciou rotações de doze horas para equipes de processamento de estradas durante o episódio.

No levantamento rodoviário de sexta-feira de manhã, várias seções no Condado de St. Louis, incluindo porções de EUA 67 e Missouri Route 100, já foram relatadas. Essas indicações foram cronometradas e específicas para cada seção. Os locais de construção regulares estão programados para retomar na segunda-feira 30 de novembro às 6 horas locais, de acordo com o horário da autoridade rodoviária.

Nos Grandes Lagos, chuveiros mais localizados

No estado de Nova Iorque, o tempo de Buffalo previu que as chuvas de sexta-feira estendidas daria lugar a chuveiros mais localizados a leste de Lakes Erie e Ontário, de sexta à noite até sábado à noite. O boletim anunciou principalmente chuva, com alguns possíveis flocos nas alturas, sem esperado acúmulo significativo nestas áreas. Uma nova perturbação, distinta da Ação de Graças, era trazer as chuvas de volta para a área de Buffalo no final do domingo.

Em Nova York, o relatório anunciou antes da tempestade continuar em vigor: o desfile de Macys está marcado para sábado, 28 de novembro, às 8:30 horas locais. O novo aviso da cidade corrige certos encerramentos de rua às sextas-feiras, incluindo o Central Park West. Anúncios de estrada e horários para o desfile fazem parte deste novo programa, não do calendário original de quinta-feira.

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