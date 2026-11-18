No Líbano, a greve bancária anunciada e o desarmamento permanecem na vanguarda. Koweit denuncia ataques iranianos; ADNOC relata um desaparecido e onze feridos em Ormuz. Contatos diplomáticos continuam, como a Amazon anuncia novos investimentos e a NASA se prepara para o fim da Terra.

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Quarta-feira 18 de novembro de 2026, edição do meio-dia em Beirute.O desafio fiscal dos bancos continua na vanguarda no Líbano, onde Joseph Aoun reafirma sua linha sobre desarmamento e negociações. No Golfo, a manhã traz uma reclamação iraniana contra uma base no Kuwait e uma avaliação humana comunicada pela ADNOC após o ataque a um navio. Continuam os contactos diplomáticos, sem que haja acordo. Aqui estão os fatos, as posições dos atores e os pontos restantes a serem estabelecidos.

Líbano: A chamada para uma greve bancária permanece, seu escopo continua a ser medido

O último comunicado de imprensa disponível da Associação dos Bancos do Líbano continua a ser o de 16 de novembro, anunciando uma greve de alerta nesta quarta-feira, 18 de novembro, e todas as quartas-feiras nas semanas seguintes. Não foi identificada nenhuma suspensão durante a preparação desta edição. Isto por si só não garante o encerramento de todas as agências ou a indisponibilidade de distribuidores ou transferências. Os clientes devem verificar os serviços acessíveis com a sua instituição antes de viajar.

O litígio diz respeito, nomeadamente, ao tratamento fiscal dos diferenciais de taxas de câmbio e das disposições relativas às obrigações do Estado em euros. Os bancos desafiam a tributação que consideram baseada em ganhos contábeis não realizados e exigem correções fiscais ou legislativas. Este é o seu argumento numa disputa, não uma interpretação definitiva. O conselho de administração da associação mantém o direito de suspender, cancelar ou reforçar a circulação.

Aoun: desarmar através do diálogo, negociar sem plano de retirada garantido

Em sua entrevista em 17 de novembro, o presidente Joseph Aoun convidou Hezbollah a entregar suas armas ao estado, excluindo a possibilidade de um confronto interno como uma opção. Apresenta trocas diretas e indiretas com o movimento como meio de buscar um resultado pacífico. Esta posição presidencial não é nem o anúncio de um acordo de desarmamento nem a confirmação da sua implementação.

No lado externo, o Chefe de Estado defende a continuação das negociações e prevê novas rodadas após a formação do governo israelense. Ele recusou o controle de Israel sobre o desarmamento no Líbano e propôs o uso de uma equipe das Nações Unidas, possivelmente árabe ou europeu. Nenhuma nova composição ou missão será determinada pela presente declaração. O Presidente também reconheceu a falta de um calendário para a retirada de Israel. A reconstrução, o regresso das pessoas deslocadas internamente e a libertação dos detidos estavam entre os objectivos que reafirmou.

Instituições: comissões convocadas, ainda não tomadas decisões

O calendário parlamentar desta quarta-feira inclui o Comité Financeiro às 10H30 para analisar as dotações de vários organismos no projecto de orçamento de 2027. Ao mesmo tempo, a Comissão dos Assuntos Externos é convocada para as relações libanesa-síria na presença do Vice-Presidente do Conselho. Estas convocações não provam que as reuniões foram bem sucedidas ou que foi adoptado um texto.

Por outro lado, a Comissão das Tecnologias da Informação foi adiada para quinta-feira, 19 de Novembro, às 11H00. O aviso de 16 de novembro substitui uma antiga convocação ainda visível na mesma página. Para acompanhar a actividade institucional, é, portanto, necessário distinguir a ordem do dia anunciada, a realização efectiva de uma sessão e as suas conclusões: nenhum resultado não confirmado é aqui apresentado como votação.

Golfo: Teerão alega ataque no Kuwait

O quadro foi esclarecido desde a primeira noite de avisos: o exército iraniano afirma ter visado instalações militares dos EUA na base Ali al-Salem no Kuwait. As forças do Kuwait anunciaram as suas defesas contra drones hostis. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Kuwait condenou hoje repetidos ataques iranianos e denunciou uma ameaça à soberania e à estabilidade regional do país.

A alegação iraniana designa alvos; não demonstra que o equipamento anunciado tenha sido atingido ou destruído. Os elementos consultados não permitem uma avaliação humana e material independente para este ataque. No Bahrein, as autoridades também anunciaram interceptações. Esses episódios são distintos: seus lugares, horários e possíveis balanços não devem ser somados ou confundidos.

Ormuz: marinheiro desaparecido, 11 feridos segundo ADNOC

A ADNOC Logistics & Services afirma que uma de suas embarcações foi atacada durante sua passagem pelo Estreito de Ormuz na noite de terça-feira, 17 de novembro. O grupo comunicou às autoridades competentes um membro da tripulação desaparecido e uma investigação em curso. Onze pessoas ficaram feridas; outros tripulantes foram evacuados e os cuidados são prestados conforme necessário.

O comunicado de imprensa consultado não indica o nome do navio e não atribui o ataque. Uma pessoa desaparecida não deve ser considerada morta sem confirmação. Este balanço é o da empresa nesta fase, que é susceptível de evoluir. Ele dá uma medida concreta dos riscos enfrentados pelas tripulações, além dos anúncios militares que acompanham a crise regional.

Diplomacia: Omã mantém contatos

Na quarta-feira, Sultan Haitham bin Tarek teve uma entrevista telefônica com o emir kuwaitiano, Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. De acordo com o relatório Omani, os dois dirigentes referiram-se à evolução regional e salientaram a importância de uma coordenação contínua para a segurança do Golfo.

No dia anterior, Omani e os ministros iranianos dos Negócios Estrangeiros discutiram em Mascate como conter tensões e proteger corredores marítimos. Essas trocas indicam que os canais de discussão permanecem abertos. Não valem a pena anunciar um novo cessar-fogo, nem lhes é garantido um regresso ao normal para a navegação.

Mundo: Energia na Índia, as observações da Terra estão chegando ao fim

A Amazon anunciou em 17 de novembro um investimento renovável adicional de US$ 7 bilhões na Índia até 2030, além de US$ 4 bilhões já contratados. Quatro projectos eólicos e solares num total de 934 megawatts fazem parte deste envelope já comprometido. Distinguindo-os evita contar os mesmos anúncios duas vezes. Estas são as capacidades e as despesas projectadas, e não a nova produção totalmente disponível hoje.

A NASA anuncia que Terra deixará de coletar dados científicos em 1o de dezembro. Lançado em dezembro de 1999, o satélite documentou mudanças em terra, oceanos e atmosfera bem além de sua missão inicial de seis anos. A agência invoca o envelhecimento dos sistemas e a deriva da órbita. A desactivação deve continuar até Janeiro de 2027; os arquivos de dados permanecerão livremente acessíveis ao público.

Capa: Parlamento libanês em Beirute, uma fotografia de arquivo cuja data de disparo não está estabelecida. Ilustração institucional, não relacionada com um evento fotografado nesta quarta-feira. © François el Bacha / Libnanews, todos os direitos reservados.

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