O início de Mina West acrescenta uma fonte de gás doméstico no Egito. Sua importância é medida pela situação nacional: agosto de 2026 produção permanece bem abaixo do observado um ano e cinco anos antes, enquanto as importações ocupam um lugar importante no abastecimento. A nova ingestão não é confundida com um retorno ao equilíbrio. O aumento da potência de campo e a evolução de outros depósitos determinarão o efeito real sobre os volumes disponíveis para a rede egípcia.

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O gás no Egito recebe uma nova contribuição com o início de Mina West, anunciada em 15 de novembro de 2026 pela Shell e seu parceiro KUFPEC. Este campo mediterrânico deve alimentar o mercado interno. No entanto, após vários anos de declínio da produção nacional, um novo depósito melhora a oferta disponível, sem eliminar a lacuna entre produção e requisitos.

Mina Oeste junta-se às infra-estruturas existentes

O projeto está localizado no Nordeste El Amriya Concession. Shell detém 60% e KUFPEC 40%. Os parceiros anunciam uma produção esperada de 160 milhões de pés cúbicos por dia para todo o campo. Este volume de previsão não é nem a única parte da Shell nem uma média de produção já observada ao longo de vários meses.

Um oleoduto de sete quilómetros liga Mina West às instalações do West Delta Deep Marine. O gás passa então pela infraestrutura de processamento de Burullus antes de entrar na rede egípcia. O arranque ocorre três anos após a descoberta.

Gás no Egito permanece bem abaixo de 2021

A série mensal JODI mede o caminho a seguir. Em agosto de 2026, a produção egípcia atingiu 3.189 bilhões de metros cúbicos, em comparação com 3.564 bilhões em agosto de 2025. A diminuição calculada nesses dados é de 10,5% em um ano. Em agosto de 2021, a produção ainda era de 6.081 bilhões de metros cúbicos, com um declínio de 47,6% em cinco anos.

Compare o mesmo mês limita o efeito do calendário sazonal. Isto não significa que todo o ano de 2026 siga exactamente esta evolução, mas dá uma medida precisa do enfraquecimento da oferta nacional.

Os números também descrevem a importância dos insumos externos. Para agosto de 2026, a JODI registrou 1.969 bilhões de metros cúbicos de importações de gás natural liquefeito e 1.051 bilhões por oleoduto. Em conjunto, estes dois fluxos representam 3,020 mil milhões de metros cúbicos, quase equivalentes à produção nacional do mês.

Uma nova contribuição, ainda não um reequilíbrio

O arranque da Mina West responde, portanto, a um desafio imediato: adicionar volumes domésticos a um sistema que mobiliza em grande parte as importações. Cada produção adicional pode ajudar a reduzir a necessidade de produção externa, orientada para a demanda e outra sem alterações. Mas um campo não compensa necessariamente o declínio de outros depósitos.

Há que distinguir dois desenvolvimentos: o real aumento do poder de Mina West e a trajetória de toda a produção egípcia. Uma capacidade anunciada é um objectivo industrial; os volumes entregues à rede determinam o seu efeito efectivo. A ligação às instalações existentes disponibiliza este novo gás para o mercado nacional, enquanto as estatísticas mensais medirão a contribuição ao longo do tempo.

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