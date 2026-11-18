O projecto de Carta dos Cidadãos distingue 19 direitos e 8 responsabilidades nas relações com as administrações libanesas. Preparado com consultas e um inquérito ao usuário, ainda precisa passar por etapas mais amplas de consulta e validação. Este quadro não se confunde com a digitalização dos serviços ou a reorganização dos departamentos. O precedente adoptado em 2001 lança luz sobre a abordagem, mas não enumera os direitos do novo projecto.

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O projecto de Carta dos Cidadãos prepara um novo quadro para as relações entre o Líbano e as administrações. O Ministério do Desenvolvimento Administrativo apresenta um texto composto por 19 direitos e oito responsabilidades. A abordagem faz parte da reforma estatal de 2030 liderada por Fadi Makki, que anuncia a conclusão dos trabalhos preparatórios.

Carta dos cidadãos preparada com os utilizadores

Em uma entrevista política publicada por Ad-Diyar em 17 de novembro, Fadi Makki descreve uma reforma construída sobre as expectativas dos cidadãos e o escrutínio das administrações. Ele se refere a um inventário de 150 organizações, reunidas em cerca de 1.600 páginas. Esse diagnóstico deve alimentar-se nas escolhas de reorganização das instituições públicas.

A Carta é uma parte separada deste trabalho. Deve especificar os compromissos no relacionamento diário entre a administração e seus usuários. Não se confunde com a organização dos ministérios ou com planos de digitalização de seus serviços.

O Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Administrativo, L-OMSAR, apresentou o projecto às organizações da sociedade civil em 28 de Outubro. O relatório refere-se a cerca de 100 consultas e a um inquérito de mais de 10.000 cidadãos. As discussões incidiram sobre transparência, responsabilização institucional, inclusão e qualidade dos serviços.

Dezanove direitos e oito responsabilidades

A contagem oficial distingue 19 direitos e 8 responsabilidades dos cidadãos. O objectivo é organizar uma relação recíproca com as instituições e não apenas elaborar uma lista de serviços a digitalizar. O WHOSAR planeja uma consulta ampliada no portal cidadão, seguida de uma revisão das contribuições antes do lançamento do governo.

Este calendário distingue a elaboração de um texto da sua adopção. Por conseguinte, a apresentação do projecto não é suficiente para estabelecer a entrada em vigor de novos procedimentos em cada jurisdição.

Um precedente adoptado em 2001

O Líbano já tem um precedente. O Conselho de Ministros aprovou uma carta em 15 de Novembro de 2001, sob proposta do Ministro Fouad el-Saad. O documento WHOAR tratava da simplicidade das abordagens, da ética dos oficiais, do acesso à informação e da participação dos cidadãos.

Este texto antigo incluía melhores informações sobre os documentos e as despesas do processo. Defendeu também a igualdade de tratamento, a motivação das decisões individuais e o acesso aos mecanismos de queixa. Estas disposições pertencem ao documento de 2001: não constituem uma lista de 19 direitos no actual projecto.

A reforma hoje apresentada relaciona a definição de compromissos para a transformação institucional. Fadi Makki anunciou que as recomendações do Plano Diretor deveriam ser apresentadas ao Conselho de Ministros. A consulta sobre a nova carta deve, por seu lado, permitir que a versão final seja finalizada antes do seu lançamento oficial.

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