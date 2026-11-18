Terceiro episódio da nossa série sobre IA e comércio. Estudos de campo e o caso Klarna mostram como a automação transforma o atendimento ao cliente: resposta inicial, diagnóstico, controle e recuperação de arquivos complexos. Os ganhos de velocidade também não beneficiam todos os conselheiros e não são suficientes para prever o emprego.

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O terceiro episódio da nossa série « L No atendimento ao cliente, os assistentes escrevem respostas, sugerem um diagnóstico ou lidam diretamente com uma conversa. Experiências com conselheiros mostram ganhos de velocidade, mas também efeitos irregulares dependendo da experiência e como organizar o trabalho. A questão central passa a ser a da passagem entre a máquina e o empregado: quem entende o arquivo, quem decide e quem retoma a conversa quando fica complicado?

Apósdesenvolvedores de tiecorreção escolar, o serviço ao cliente oferece um campo onde a automação é medida pelo contato direto com o público. Um cliente geralmente não pede uma resposta bem escrita para si mesmo. Ele quer ter acesso, entender uma fatura ou resolver um problema. A fluidez da conversa e a resolução do arquivo devem, portanto, ser examinadas separadamente.

Um assistente por trás do conselheiro

O estudo de Erik Brynjolfsson, Danielle Li e Lindsey Raymond, publicado em 2025 noJornal Trimestral de Economia, abrange 5.172 agentes de apoio de uma empresa de software profissional. Os pesquisadores seguem a introdução gradual de um assistente que sugere respostas durante as trocas escritas. O empregado pode mudá-los ou ignorá-los.

O número de problemas resolvidos por hora aumenta em média 15%. Os conselheiros menos experientes ou inicialmente menos eficientes estão fazendo mais progresso. Os melhores agentes registram poucos ganhos de produtividade, com ligeira deterioração de alguns indicadores de qualidade. Em particular, o instrumento parece difundir práticas previamente controladas pelos colegas mais eficazes.

Este resultado descreve assistência no trabalho, não substituindo todos os agentes por um chatbot. Trata-se de uma empresa e de uma geração de ferramentas. Não proporciona um desempenho garantido para cada centro de contacto nem uma medida dos empregos que foram eliminados. A média mascara principalmente importantes diferenças dentro da mesma profissão.

Em Alibaba, responder mais rápido não resolve tudo

Umapesquisa com Alibaba, revisada em julho de 2026, estuda o serviço pós-venda do comércio online. O acesso ao assistente é atribuído aleatoriamente aos agentes. O sistema oferece um diagnóstico e solução apenas no início da troca. O Conselho continua livre para aceitar ou rejeitar esta proposta.

Em média, a assistência melhora a velocidade e as avaliações deixadas pelos clientes. No entanto, não teve efeito significativo sobre as novas demandas do cliente, utilizadas como medida objetiva de qualidade. Nos agentes inicialmente de melhor desempenho, vários resultados se deterioram. Os autores associam essa evolução com interrupções na continuidade do tratamento.

Este trabalho de pesquisa, publicado em arXiv, não conclui que um assistente seja uniformemente adequado para todos. Também distingue dois resultados frequentemente reunidos em apresentações comerciais: um cliente pode apreciar a troca sem que seu problema seja resolvido permanentemente. O momento da sugestão faz parte da organização a ser avaliada.

Klarna combina automação e acesso humano

Arelatório Anual 2025 de Klarna, apresentado em 2026, descreve outra organização. A empresa informou que seu assistente apoiou 80% das conversas escritas de atendimento ao cliente durante 2025. Aloca aproximadamente US $ 59 milhões em economias ao longo do ano.

Esses dados vêm dos periódicos internos do grupo e das avaliações. Não constituem uma comparação independente entre ficheiros idênticos distribuídos aleatoriamente. A proporção de conversas tratadas também não representa uma proporção equivalente de empregados substituíveis: as aplicações nem todas requerem o mesmo tempo ou habilidades.

Klarna especifica que é possível falar com um representante humano para todos os seus clientes. Assim, o modelo combina ampla automação e um recurso humano. Para o conselheiro, a questão prática é o que ele recebe no momento da transferência: um pedido intacto, um resumo confiável ou um arquivo que já é complicado por várias respostas insatisfatórias.

A transferência torna-se uma tarefa por si só

Vamos tomar um caso hipotético de trabalho: um cliente contesta um faturamento depois de já ter obtido uma promessa de reembolso. Um assistente pode encontrar um procedimento geral e propor uma formulação. O conselheiro deve ainda determinar o que realmente foi prometido, se a operação foi realizada e que autoridade pode corrigir o processo.

Nesta situação, a primeira resposta rápida não é suficiente para medir o serviço prestado. Se o cliente tem que repetir sua história em cada transferência, o tempo salvo no primeiro contato pode então ser perdido. Uma organização coerente deve transmitir os elementos úteis, distinguir uma proposta de uma acção levada a cabo e tornar visível o que resta a decidir.

Por conseguinte, o controlo não deve limitar-se ao número de conversas fechadas. Pode igualmente abranger os ficheiros reabertos, os erros corrigidos, o prazo até à liquidação efectiva e a qualidade da transferência para um colega. Esses indicadores testam uma hipótese de produtividade ao invés de confundir uma resposta gerada com um problema resolvido.

Empregos sob pressão, mas recrutamento persistente

Nos Estados Unidosprojeções do Bureau of Labor Statistics atualizadas em 29 outubro 2026prevê-se uma redução de 5% no emprego de representantes do serviço ao cliente entre 2025 e 2035. No entanto, a administração prevê uma média de 289.500 vagas de emprego por ano, relacionadas com partidas e mudanças de emprego.

O BLS liga o declínio esperado ao aumento da automação de tarefas, incluindo serviços de acesso aberto e aplicativos. Ele também destacou a manutenção de centros humanos para demandas complexas. Esta projeção americana engloba várias tecnologias e setores. Não indica um efeito isolado da IA geral e não descreve o mercado libanês.

A coexistência de uma força de trabalho global em declínio e de um grande número de recrutas é importante para os candidatos. Significa que uma profissão pode permanecer acessível ao mesmo tempo que muda de tamanho e de requisitos. O conteúdo dos posts propostos conta tanto quanto o seu número: processamento de rotina, retomada de reivindicações, apoio técnico ou supervisão.

No Líbano, medir o uso antes de copiar resultados

Na suaresumo publicado em junho de 2026A Organização Internacional do Trabalho descreve ganhos de produtividade desiguais e deslocamentos maciços de empregos que ainda são limitados nos dados disponíveis. Destaca, em particular, os riscos para as oportunidades de entrada dos jovens e a qualidade do trabalho. Uma economia de tempo relatada não se traduz automaticamente num aumento medido da produção ou da renda.

Para uma empresa que opera no Líbano, estudos estrangeiros podem ser usados para construir um julgamento, não para anunciar seus resultados com antecedência. Isso incluiria comparar aplicações nas línguas realmente utilizadas, verificar respostas aos procedimentos locais e manter um grupo de comparação suficientemente próximo. A assistência eficaz em uma pergunta padrão em inglês pode resultar em um resultado diferente em uma reivindicação árabe-francesa.

O papel do conselheiro é então desempenhado na compreensão do caso, identificando exceções e a capacidade de trazer uma abordagem. A formação apenas para aceitar sugestões seria insuficiente. Também é necessário aprender a identificar uma resposta plausível, mas inadequada, documentar uma correção e retomar o diálogo sem iniciar o cliente novamente. É neste local específico que será decidida a qualidade do serviço automatizado: quando a resposta padrão deixar de ser suficiente.

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