A França estudaria uma força de patrulha e treinamento no Líbano, de acordo com notícias da imprensa. Paris confirma sua intenção de apoiar o exército libanês e evitar um vácuo após a UNIFIL. Nenhuma implantação específica é oficialmente anunciada. O mandato da ONU decorre até 31 de dezembro de 2026, antes de uma retirada gradual do pessoal.

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A França estudaria o envio de militares para o Líbano para conduzir patrulhas com o exército libanês e fortalecer seu treinamento. Este projecto de força francesa no Líbano, comunicado pela imprensa israelita em 16 e 17 de Novembro, baseia-se em fontes não identificadas. Não é uma decisão de implantação anunciada por Paris.

Um projecto de força francesa no Líbano, não uma ordem de partida

O cenário evoca várias centenas ou mais de soldados e a busca por países parceiros. As instalações de formação e os instrutores também seriam incluídos nas discussões. Estes locais estariam localizados fora do sul do Líbano. Fontes de mídia descrevem uma iniciativa separada de uma missão sob mandato da ONU.

Eles também relatam consultas com Washington e Israel, bem como a relutância israelense em ter uma presença ao sul do rio Litani. Nem a força definitiva, nem o calendário, nem as regras de empenhamento de tal força são publicamente estabelecidas nesta informação.

O que Paris diz oficialmente

A posição pública francesa é mais geral. Em 13 de novembro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros explicou que estava trabalhando em uma arquitetura de segurança que evitava um vácuo após a UNIFIL. Reafirmou o objectivo de reforçar as forças armadas libanesas e apoiar a sua implantação em todo o território.

Paris associa este objectivo à retirada das tropas israelitas, ao desarmamento do Hezbollah e à implementação da resolução 1701. O departamento refere-se a várias iniciativas com parceiros e uma transição ordenada. Não confirma o formato preciso descrito pela imprensa nesta declaração.

Por conseguinte, é necessário distinguir entre o apoio oficialmente solicitado francês ao exército libanês e os acordos especiais comunicados a partir de fontes anónimas. A proximidade dos seus objectivos não é suficiente para determinar que este dispositivo recebeu todas as autorizações necessárias.

UNIFIL: um mandato até 31 de Dezembro de 2026

O calendário da ONU não prevê o termo do mandato esta semana. Resolução 2790, aprovada em 28 de agosto de 2025, prorrogada pela última vez pela UNIFIL até 31 de dezembro de 2026. Em seguida, organiza uma redução e retirada ordenada e segura dentro de um ano.

O fim das operações e a partida de todo o pessoal não são, portanto, simultâneos. O texto prevê funções específicas durante a retirada, em especial para a segurança do pessoal e das instalações da ONU. Este programa não cria automaticamente uma força de substituição.

Uma proposta separada do apoio europeu

Uma missão europeia já está incluída nos documentos oficiais. A declaração do G7 de 9 e 10 de Novembro, publicada em 12 de Novembro, congratula-se com a criação do EUSM Líbano. Coloca esta missão de apoio no quadro da política comum de segurança e defesa da União Europeia.

Esta menção oficial não confirma o projeto de patrulha francesa relatado alguns dias depois. Ambos os dispositivos não devem ser apresentados como uma única força aprovada. Para a iniciativa descrita pela imprensa, o acordo com as autoridades libanesas, a zona de intervenção e a cadeia de comando continuam a ser tornados públicos.

Cobertura: contingente francês da UNIFIL em 14 de Julho de 2009. Fotografia dos arquivos, sem ligação visual às discussões de novembro de 2026. © Libnanews.com, todos os direitos reservados. Vestuário editorial sobre o quadro da resolução 1701 e sucessão internacional.

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