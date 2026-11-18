Mike Waltz recebeu terça-feira, 17 de novembro, a decisão de Joseph Aoun de participar no diálogo trilateral com os Estados Unidos e Israel. Numa mensagem publicada após a sua visita a Beirute, o embaixador dos EUA às Nações Unidas apresentou esta abordagem como um esforço de paz e reafirmou a sua preferência por um único Estado e exército no Líbano.
O texto da suamensagem em Xreproduzido porAnnahar, descreve as discussões com o Presidente libanês como produtivas. Acrescentou que o papel das Nações Unidas e da UNIFIL deve evoluir. Esta declaração exprime a posição americana; não vale a pena adoptar um novo mandato internacional.
Uma mensagem distinta das declarações de 16 de Novembro
A publicação vem após as entrevistas de Waltz com Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam. Após a sua reunião com o Presidente do Parlamento, convidou o Hezbollah a entregar voluntariamente as suas armas ao Estado, uma posição já em vigorcomunicado por Libnanews em 16 de Novembro.
A nova mensagem coloca maior ênfase no diálogo trilateral e na decisão do Presidente libanês. Não prevê um calendário de desarmamento negociado e não relata quaisquer novos compromissos assumidos pelo Hezbollah. Também torna impossível celebrar um acordo de paz.
Orientação, não uma substituição
Acomunicação do G7 de 11 de Novembrofornece o quadro diplomático recente. Apela ao respeito do cessar-fogo e apoia a implementação do quadro trilateral e da resolução 1701. Associa os progressos realizados nas áreas-piloto ao desarmamento verificável do Hezbollah, à readaptação israelita e ao destacamento do exército libanês.
O G7 sublinha ainda a necessidade de um quadro de segurança sustentável em apoio ao exército, uma vez que o mandato da UNIFIL termina no final do ano. No entanto, as declarações de Waltz não especificam a composição, o número ou o comando de um arranjo sucessor. A expressão de apoio ao diálogo deve permanecer distinta da conclusão de um acordo sobre estas questões.
Ilustração: retrato oficial de Mike Waltz, setembro de 2025, Missão dos Estados Unidos às Nações Unidas, domínio público. Fotografia de arquivo e roupas editoriais Libnanews.
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