Em Latakia e Tartous, as parcerias portuárias resultam em concessões de longo prazo, projetos de expansão e equipamentos entregues. A visita do Surcouf foi uma questão de cooperação naval entre os Estados. Estes passos traçam uma reabertura do litoral sírio, mas não correspondem a um único acordo. Distinguindo investimentos anunciados, novas capacidades e tráfego realmente processado permite medir mudanças econômicas sem confundir a exploração comercial de terminais e relações militares no leste do Mediterrâneo.

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Os portos sírios concentram dois movimentos distintos: a modernização dos terminais comerciais e a retomada dos contactos militares no Mediterrâneo. Em Latakia, a CMA CGM está se preparando para expandir suas instalações. Em Tartous, o DP World lança novos equipamentos. A visita da fragata francesa Surcouf acrescenta um aspecto diplomático a esta actividade, sem ser confundida com as concessões portuárias.

Portos sírios no tempo ao longo de concessões

A CMA CGM renovou em 1o de maio de 2025 a concessão do terminal de contêineres de Lattaquié por trinta anos. O grupo anuncia a aceleração de uma segunda fase de expansão, com um investimento previsto de 200 milhões de euros, após uma primeira parcela de 30 milhões de euros autorizada a modernização.

O alvo anunciado excede um milhão equivalente a 20 pés por ano, unidade de medição de recipientes. O projeto também inclui uma corrente de 16 metros. Estes são recursos direcionados, não já percebido tráfego. O grupo também pretende fortalecer as conexões terrestres e desenvolver plataformas domésticas: a eficiência de um terminal também depende da circulação de mercadorias após o desembarque.

Em Tartous, o equipamento já entregue

O DP World assinou uma concessão de 30 anos em julho de 2025 em Tartous, com um programa de investimento de 800 milhões de dólares ao longo de sua duração. O operador do Dubai intervém como parte de um modelo de construção, operação e transferência. O perímetro comercial inclui vários tipos de carga, incluindo contentores e carga de rolamento.

Um marco material foi anunciado em 17 de agosto de 2026: a entrega de três guindastes portuários móveis. DP O mundo estima que esse equipamento deve aumentar a capacidade de manuseio em 40%. Mais uma vez, a capacidade adicional não constitui um aumento equivalente das mercadorias efectivamente transformadas.

A programação anunciada se estende além de 2026, com dragagem e reabilitação das docas, bem como outros equipamentos planejados para 2027 e 2028. Esta sucessão de fases distingue o montante global de uma concessão dos investimentos já realizados.

O Surcouf, um contato naval distinto do comércio

Em 12 de novembro, o Ministério da Defesa sírio informou uma reunião entre o comandante das forças de defesa naval e costeira, Mohammad al-Saoud, e uma delegação francesa liderada pelo Contra-Almirante Mackara Ouk, a bordo do Surcouf. As discussões incidiram no reforço da cooperação naval bilateral.

Este contacto é uma questão de relações militares entre Estados. A gestão de um terminal organiza investimentos, equipamento e exploração comercial. Ambas as actividades podem desenvolver-se na mesma costa sem qualquer acordo único.

O tráfego real será o próximo teste

Para a economia síria, o desafio operacional consiste em transformar os compromissos a longo prazo em capacidades utilizáveis e, em seguida, em fluxos regulares. A entrega de gruas é uma etapa concreta; A extensão das docas e as conexões terrestres são outras. O seu resultado será medido pelo volume de mercadorias processadas, pelo calendário e pela continuidade dos serviços.

A paisagem actual é, portanto, a de várias parcerias em diferentes fases. As concessões estruturam a atividade comercial ao longo de várias décadas, enquanto as visitas navais reabrem canais de cooperação. Reuni-los num simples concurso para os portos eliminaria as suas diferenças de natureza e de calendário.

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