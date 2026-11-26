Talousa e a planície de Marjayoun foram alvo durante a noite. O Ministério das Finanças prevê uma contração de aproximadamente 7% na economia libanesa em 2026. No Iraque, o Tribunal Federal especifica os poderes de Bagdá nas fronteiras do Curdistão. Em Bruxelas, os líderes europeus reúnem-se esta quinta-feira.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Talousa e a planície de Marjayoun foram alvo durante a noite. O Ministério das Finanças prevê uma contração de aproximadamente 7% na economia libanesa em 2026. No Iraque, o Tribunal Federal especifica os poderes de Bagdá nas fronteiras do Curdistão. Em Bruxelas, os líderes europeus reúnem-se esta quinta-feira.

No sul do Líbano, uma greve em Talousa e novos tiros em Marjayoun

Na noite de quarta-feira a quinta-feira, a agência do governo libanês relatou um ataque aéreo israelense em Talousa e novo fogo de artilharia na planície de Marjayoun. Os registros disponíveis não especificam a hora da greve. Não foram confirmados relatórios humanos para estes dois relatórios. A UNIFIL também publicou um vídeo em suas patrulhas de vigilância de Mansouri. A missão explica o seu papel ao longo da Linha Azul sem fazer o balanço das fotos noturnas.

Orçamento 2027: Ministério das Finanças calcula danos a ambas as guerras

O Ministério das Finanças libanês espera uma contração de cerca de 7% do produto interno bruto real em 2026, após um aumento de cerca de 4% em 2025. Em seu relatório explicativo sobre o projeto de orçamento 2027, ele estimou o dano material direto cumulativo das duas guerras em aproximadamente 11 bilhões de dólares, ou 29% do PIB esperado em 2026. Este montante não corresponde aos $11 bilhões em necessidades de recuperação e reconstrução estimados pelo Banco Mundial para o conflito de outubro de 2023 a dezembro de 2024: os períodos e itens medidos diferem. O projecto ascende a 628 868 mil milhões de libras em receitas e despesas. São previsões, não recibos. A Comissão Parlamentar das Finanças deverá prosseguir a sua revisão das dotações na quinta-feira, às 10H30.

No Iraque, o controlo das fronteiras remonta a Bagdade

O Supremo Tribunal Federal iraquiano decidiu na quarta-feira que Bagdá poderia implantar forças federais nas fronteiras internacionais, inclusive em áreas administradas pelo Curdistão iraquiano. Confirmou a jurisdição federal para supervisionar as passagens de fronteira e padronizar as tarifas, mantendo a coordenação com a região para a gestão aduaneira. Quanto ao petróleo e ao gás extraídos, o Tribunal recorda o princípio da gestão conjunta com as regiões e províncias produtoras. A decisão não anuncia a data de colocação numa posição específica.

Em Bruxelas, o orçamento europeu e o financiamento da Ucrânia constam da ordem do dia

Esta quinta-feira, em Bruxelas, os dirigentes europeus abrem um Conselho Europeu extraordinário. Devem debater o próximo orçamento plurianual, que abrange os anos de 2028 a 2034, e o financiamento da Ucrânia em 2027. A renovação da Direcção do Banco Central Europeu está igualmente incluída no programa. Está prevista uma cimeira alargada da área do euro às 10H00 em Bruxelas, às 11H00 em Beirute. O trabalho deve continuar na sexta-feira; Nenhuma decisão desta cimeira ainda é anunciada no momento deste boletim informativo.

No Canadá, um parecer sobre semaglutido e visão

Na quarta-feira, Health Canada relatou uma possível ligação entre tratamentos contendo semaglutido e danos nos nervos ópticos que poderiam causar perda de visão. A autoridade considera o risco muito raro e trabalha com os fabricantes para atualizar os avisos, especialmente para Ozempic e Wegovy, bem como genéricos. Não anuncia uma retirada de lote. Recomenda que as pessoas em uso de semaglutido consultem imediatamente um profissional de saúde em caso de perda súbita de visão ou deterioração rápida.

Cesta: Líbano recebe Japão esta noite

A seleção libanesa enfrentou o Japão nesta quinta-feira às 21h, hora de Beirute, no complexo Nouhad Nawfal, em Zuk Mikaël, na qualificação para o Mundo 2027. O jogo é anunciado no LB2. O Líbano jogará contra a China no domingo, 29 de novembro, na mesma sala e ao mesmo tempo.

Arquivo de fotos: Beirute, 18 de abril de 2019. Laura C Ellis / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Boxe e titulação Libnanews sob a mesma licença.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews