O mestre relatou ao UKMTO a explosão de um projéctil não identificado perto da sua nave. A tripulação está são e salvo e nenhum dano foi relatado.

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O mestre de um petroleiro relatou a explosão de um projéctil não identificado perto do seu navio, a oeste de Dubai. O UKMTO indica que todos os tripulantes são seguros e que não foram comunicados danos ao navio ou aos efeitos ambientais.

O conselho marítimo localizou o incidente cerca de 50 milhas náuticas a oeste de Dubai, às 1:30 da manhã quinta-feira, 26 de novembro, hora dos EAU, ou 9:30 UTC no dia anterior. O centro classificou o relatório como « atividade suspeita », não como ataques confirmados. Ele não disse que o petroleiro foi atingido. Nem o nome do navio nem a origem do projétil foram divulgados.

Um relatório separado dos incidentes Ormuz

O aviso é separado daqueles que documentam três relatórios de petroleiros afetados por projéteis não identificados em 22 de novembro no Estreito de Ormuz. No caso do Estreito, o UKMTO comunicou impactos nos navios e indicou que tinham continuado a atravessar. Fora de Dubai, o mestre relatou uma explosão nas proximidades, sem qualquer dano relatado. Não há provas no aviso que liguem o relatório a declarações iranianas sobre minas no Estreito.

A UKMTO afirma que as autoridades investigam e apelam aos navios para que sejam cautelosos. Ele não anunciou qualquer encerramento da área ou interrupção da navegação após este aviso.

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