A Ministra da Cultura Ghassan Salamé e a Presidente do Festival de Beiteddine, Nora Jumblatt, revelaram em 25 de novembro uma estátua do compositor e dramaturgo libanês no jardim da Biblioteca Nacional em Sanayeh.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Ministra da Cultura Ghassan Salamé e a Presidente do Festival de Beiteddine, Nora Jumblatt, revelaram em 25 de novembro uma estátua do compositor e dramaturgo libanês no jardim da Biblioteca Nacional em Sanayeh.

A estátua de Ziad Rahbani foi inaugurada na quarta-feira em Beirute, no distrito de Sanayeh, na entrada de Hamra. Produzido pela oficina dos irmãos Assaf, foi revelado por Ghassan Salamé e Nora Joumblatt em uma cerimônia organizada pelo Ministério da Cultura com o Comitê do Festival de Beiteddine. O compositor, pianista e dramaturgo morreu em 26 de julho de 2025 aos 69 anos.

Da cena de Beiteddine ao Jardim Sanayeh

O festival confiou a Rahbani a abertura da sua edição de 2018 no Palácio de Beiteddine. Duas noites dedicadas a quatro décadas de composições, com orquestra, coro e cantores convidados. Este retorno no palco deu origem a um repertório que não se limita às canções escritas para sua mãe, Fayrouz: Rahbani também compôs para suas próprias canções e desenvolveu uma escrita onde jazz e música árabe se encontram.

No teatro, ele trabalhava a partir de conversas diárias. Criado em 1978, em meio à guerra civil, sua peçaBennesbeh Labokra Chou?segue empregados e regulares de uma barra de beyrutin. Fala sobre trabalho, dinheiro e o futuro falam da precariedade da cidade sem a necessidade de colocar a luta em primeiro plano. Esta atenção às vozes de Beirute também passaFilme Amriki Tawil, onde a ação ocorre em um hospital psiquiátrico.

Um tributo que acontece na cidade

O ministério já havia dedicado a Rahbani a Noite dos Museus de 2025, pouco depois de sua morte. Seu retrato e seu nome foram projetados na fachada do Museu Nacional, com um vídeo de suas canções. Desta vez, o tributo não está ligado a uma única noite: o jardim da Biblioteca Nacional abriga a escultura perto de Hamra, o bairro onde Rahbani viveu por muito tempo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews